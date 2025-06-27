Hotel Santa Claus Oy:lle rakennuslupa laajentaa Rovaniemen keskustan hotellia
Hotel Santa Claus Oy laajentaa Rovaniemen keskustan hotelliaan merkittävällä 20 miljoonan euron investoinnilla. Laajennuksen odotetaan valmistuvan talvikaudelle 2026–2027, lisäten 100 huonetta sekä kokous- ja toimistotiloja. Hanke vahvistaa Rovaniemen matkailua.
Rovaniemeläinen perheomisteinen Sava-Group Oy investoi 20 miljoonaa € Hotel Santa Clausin laajennusosaan, jolle on nyt saatu rakennuslupa. Laajennusosa rakennetaan Ahojen perheyhtiöön kuuluvan Kiinteistö Oy Kalotinlinnan omistamalle tontille, joka sijaitsee Hotel Santa Clausia vastapäätä, kadun toisella puolella. Laajennusosa tulee osaksi Kalotinlinnan kiinteistöyhtiötä.
Santa’s Hotel Santa Clausin olemassa oleva rakennus yhdistyy lisäosaan upealla yhdyskäytävällä Korkalonkadun päältä. Korttelin historiallisten rakennusten tyyli on huomioitu lisäosan suunnittelussa siten, että se istuu hyvin katukuvaan.
”Kaavaa ja hanketta on valmisteltu parinkymmenen vuoden ajan, joten on hienoa päästä vihdoinkin toteuttamaan investointia. Käsittääkseni keskustan alueelle ei ole rakennettu uutta hotellirakennusta Santa Claus hotellin valmistuttua vuonna 2001”, kertoo Sava-Group Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Seppo Aho.
”Rakennustyöt alkavat syyskuussa ja hotellilaajennuksen odotetaan valmistuvan talvikaudelle 2026–2027”, kertoo Kalotinlinnan toimitusjohtaja Maarit Aho.
Rovaniemen keskusta-alueelle lisää hotellikapasiteettia
”Rovaniemen matkailun tuleva ja sitä seuraavakin talvikausi näyttävät ennätyksellisen hyviltä, ja olemme saaneet paljon iloisia yhteydenottoja kansainvälisiltä matkanjärjestäjiltä hotellikapasiteetin kasvuun liittyen”, toteaa Hotel Santa Clausin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.
"Santa's Hotelsin uusi investointi on merkittävä avaus Rovaniemen keskustan matkailun kehittämisessä. Keskusta-alueelle ei ole pitkään aikaan tehty tämän mittaluokan matkailuinvestointeja, ja pääosa viime vuosien panostuksista on suuntautunut keskustan ulkopuolelle. Tämä hanke vahvistaa Rovaniemen asemaa elinvoimaisena ja ympärivuotisena matkailukaupunkina sekä tukee kestävää kaupunkikehitystä." sanoo Sanna Kärkkäinen, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja.
Hotel Santa Clausin laajennusosa pähkinänkuoressa
- Tontin rakennusoikeus 13 000 k-m2
- Ensimmäisen vaiheen laajennusosa 6 000 k-m2
- Huoneiden lukumäärä 100, lisäksi kokous- ja toimistotiloja
- Rakennuksessa tulee olemaan 7. kerrosta
- Yhdyskäytävä Santa’s Hotelsin nykyiseen rakennukseen
- Osa tontista on vuokrattuna 2031 asti, minkä jälkeen toteutetaan laajennusosan seuraavat vaiheet.
Hotel Santa Claus Oy kuuluu lappilaiseen perheomisteiseen Santa’s Hotels -ketjuun, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2024 oli 32 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.
