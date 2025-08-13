Keski-Suomen hyvinvointialueen hoitotarvikepalvelun toiminnan muutos – yksi puhelinnumero koko alueelle, palvelupisteet suljetaan
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa 1.9.2025 käyttöön koko alueen kattavan keskitetyn puhelinnumeron 014 266 2030, hoitotarviketilauksia varten. Numero palvelee asiakkaita arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–14. Alueen muut käytössä olevat puhelinnumerot hoitotarvikepalveluun sulkeutuvat.
Keskitetyn puhelinpalvelun myötä myös hoitotarvikepalvelun fyysiset palvelupisteet suljetaan syyskuun alussa niillä paikkakunnilla, joissa hoitotarvikepalvelupisteet ovat olleet käytössä eli Jyväskylässä, Äänekoskella, Viitasaarella, Saarijärvellä, Joutsassa, Laukaassa, Keuruulla ja Jämsässä.
– Muutoksen ansiosta hoitotarvikkeisiin oikeutetut asiakkaat saavat yhtenäisemmän ja sujuvamman palvelun koko hyvinvointialueella. Tilatut hoitotarvikkeet toimitetaan suoraan asiakkaille keskitetyltä logistiikkakeskukselta tilausten perusteella esimerkiksi postin noutolokerikkoon. Näin ehkäistään myös tarvikkeiden vanhentuminen nykyisten hoitotarvikepalvelupisteiden varastoissa ja varmistetaan, että tuotteet menevät tehokkaaseen käyttöön, toteaa ylihoitaja Tiina Minkkinen.
Hoitotarvikkeita tilataan edelleen ensisijaisesti Palse.fi-portaalin kautta tai soittamalla syyskuun alussa käyttöön otettavaan palvelunumeroon. Tilaukset tulee tehdä hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen kuin edelliset tarvikkeet ovat loppumassa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tiina Minkkinen, ylihoitaja, p. 050 472 6481, tiina.minkkinen2@hyvaks.fi
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
