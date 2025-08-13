Salibandynaisten World Games huipentui mestaruuteen: Suomi kahden maalin takaa voittoon Ruotsista!

Avauserä jäi Suomen hyvistä paikoista huolimatta maalittomaksi, ja toisessa otti otteen Ruotsi. Hanna Nordstrand päätti vastaiskun sivaltamalla Miia Maarasen kertaalleen torjumasta pallosta avausosuman, ja kohta sama pelaaja ajoi vasemmasta laidasta ohi puolustajan nostamaan lukemiksi jo 2-0. Suomen tärkeä kavennusmaali syntyi 12 sekuntia ennen toisen erän loppua komealla syöttöyhdistelmällä: Kaksinkamppailun voittanut Ulla Valtola pelasi pallon Sofia Mittentagin ja Jenna Saarion kautta Milla Nordlundille, joka otti sen haltuun ja nosti ohi heittäytyvän maalivahdin.

Suomi käänsi ottelun kahdella salamamaalilla ennen päätöserän puoliväliä. Emilia Pietilä nousi vasenta laitaa laukaisupaikkaan saakka Ruotsin merkkauksen hetkeksi herpaantuessa ja sijoitti tasoituksen takatolpan viereen. Heti seuraavassa vaihdossa pohjusti Daniela Westerlund Suomen superkaksosille 2–1-hyökkäyksen, jota nämä eivät hukanneet. Pallon Veera Kaupilta saanut Oona Kauppi syötti laukauksen sijasta vielä kerran poikittain, ja Veera sivalsi voittopallon ohi Lovisa Hedinin. Ruotsi rakensi lopussa vielä ilman maalivahtia hurjan loppumylläkän, mutta loistavan turnauksen torjunut Miia Maaranen ehti pallon eteen yhä uudelleen.

Naisten salibandyturnaus oli The World Games -ohjelmassa nyt ensimmäistä kertaa.

Suomen edellinen voitto Ruotsista arvoturnauksen finaalissa oli tullut toukokuussa 2001 Riian MM-turnauksessa

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, naiset

Loppuottelu

Ruotsi–Suomi 2-3 (0-0, 2-1, 0-2)

1. erä: Maaliton.

2. erä: 21.25 Hanna Nordstrand (Ellen Rasmussen)1-0, 25.22 Nordstrand 2-0, 29.48 Milla Nordlund (Jenna Saario) 2-1.

3. erä: 35.35 Emilia Pietilä (Ulla Valtola) 2-2, 35.48 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 2-3.

Torjunnat:

Lovisa Hedin Ruotsi 5+3+3=11,

Miia Maaranen Suomi 1+4+10=15.

Jäähyt: Ruotsi 0 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Erik Hasselberg ja Christian Friemel, Sveitsi.

Yleisöä: 3 500.

Suomen parhaana palkittiin Emilia Pietilä.