Oma Häme uudisti järjestöyhteistyön verkkosivun

Oma Häme on julkaissut uudistetun järjestöyhteistyön verkkosivun, joka tuo näkyväksi järjestöjen keskeisen roolin hyvinvointialueen kumppanina.

Kanta-Hämeessä toimii yli 3 000 rekisteröitynyttä järjestöä. Järjestöjen toiminta täydentää ja rikastuttaa hyvinvointialueen palveluita, edistää terveyttä ja hyvinvointia, lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Samalla se tuo asukkaiden äänen mukaan hyvinvointialueen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Yhteistyö järjestöjen kanssa toteutuu konkreettisina tekoina ja yhteisenä tekemisenä. Järjestöt ovat esimerkiksi tärkeä osa asiakkaiden palveluketjuja. Järjestöillä on myös edustus monissa hyvinvointialueen ja yhdyspintojen verkostoissa ja työryhmissä.

Lisäksi järjestöjen kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja järjestöjen toimintaan voi tutustua esimerkiksi OLKA-pisteillä sairaalan aulassa. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti, jotta se tukisi entistä paremmin alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Uudistettu verkkosivu kokoaa yhteen:

esimerkkejä arjen yhteistyöstä järjestöjen kanssa,

hyödyllisiä linkkejä ja ohjeita järjestötoimijoille ja järjestötoiminnasta kiinnostuneille

ajankohtaista tietoa ja uutisia yhteistyöstä

tietoa järjestöavustuksista ja niiden hakemisesta

Ensimmäinen järjestöyhteistyön asiakirja on julkaistu

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on hyväksytty järjestöyhteistyön asiakirja. Asiakirjan tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Se tarjoaa tietoa alueen järjestökentästä ja järjestöverkostoista, järjestöyhteistyön muodoista sekä järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta.

Asiakirja on tarkoitettu ihan kaikille: asukkaille, järjestöjen edustajille ja hyvinvointialueen työntekijöille. Asiakirja toimii myös konkreettisena työkaluna yhteistyön käytännön toteuttamiseen. Myös asiakirja löytyy uudelta sivulta: Järjestöyhteistyö - Oma Häme