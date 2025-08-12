Lohjan kaupunki

Ilo uutinen: Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa

13.8.2025 15:07:25 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa 2025. Ensimmäinen kyyti vie Factory by the Lake -festivaaleille ABBA-konserttiin. Varaukset tehdään verkossa, liput lunastetaan bussista. Kyydit järjestetään Lohjan Orkesterin ystävät ry:n ja Ikkalan kyläyhdistyksen yhteistyönä. Lisätietoja konsertteihin liittyen: Lohjan kaupunginorkesteri ja FBTL-sivut.

Ensimmäinen kulttuurikyyti kuljettaa Factory by the Lake festivaaleille Abba-konserttiin

Kulttuurikyydit jatkuvat!

Ensimmäinen kyyti on jo perjantaina 22.8.2025 Factory by the Lake festivaaleille Rajaton & Lohjan kaupunginorkesteri: ABBA – Thank You For The Music -konsertiin.

Kyyti ja lippu konserttiin varataan osoitteessa  https://link.webropol.com/s/kulttuurikyytisyksy2025

Lisätietoja ja apua ilmoittautumiseen antaa Katja Juntunen orkesterin toimistolta, puh. 044-3741462.

Varatun lipun voit lunastaa bussista ennakkomyynti hinnoilla ja kyydin omavastuuosuus on 5€. Liput ja kyydit maksetaan bussimatkan aikana joko käteisellä tai pankkikortilla. Rahastuksesta ja tapahtumalippujen jakamisesta bussissa vastaa Ikkalan kyläyhdistys. Lisätietoja: Liisa Jäppinen 050 433 6556

Syksyn 2025 Kulttuurikyydit:

pe 22.8.2025 klo 19 FBTL Rajaton & Lohjan kaupunginorkesteri: ABBA, Pitkäniemen tehdasalue, Lohja

to 25.9.2025 klo 19 Sunrise Serenade -Aulis Sallinen 90v, Laurentius-sali, Lohja

ke 3.12.2025 klo 19 Jousten juhlaa, Laurentius-sali, Lohja

Lue lisää konserteista https://lohjankaupunginorkesteri.fi/
Lue lisää Factory by the Lake festivaalista fbtl.fi

Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö myönsi 5.000 euron avustuksen Kulttuurikyytien järjestämiseksi Lohjankylistä Lohjan Orkesterin ystävät ry:lle. Kyytejä järjestettiin vuoden 2024 aikana kahdeksan kertaa Lohjan kaupunginorkesterin konsertteihin ja kaksi kertaa Lohjan Teatterin esityksiin. Keväällä 2025 kyytejä järjestettiin kolmeen konserttiin. Avustusta on vielä jäljellä, joten kyydit jatkuvat.

Aikataulut:

Ikkala Kokin pysäkki                                             17:20

Karisjärvi Ahonpään risteys                               17:25

Marttila pysäkki                                                    17:30

Pusula Apteekin pysäkki                                     17:40

Nummi Niilonpirtin pysäkki                               17:55

Saukkola ST1 huoltoaseman piha                    18:00

Moottoritien pysäkki -Sammatti-Karjalohja liittymä 18:05

Lohja, Laurentius-Sali/Pitkäniemi                      n. 18:30

Paluu esitysten jälkeen samaa reittiä.

Turvallisesta kyydistä vastaa jälleen Linja-autoliikenne M. Tervo

Yhteyshenkilöt

