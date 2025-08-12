Ilo uutinen: Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa
Kulttuurikyydit jatkuvat elokuussa 2025. Ensimmäinen kyyti vie Factory by the Lake -festivaaleille ABBA-konserttiin. Varaukset tehdään verkossa, liput lunastetaan bussista. Kyydit järjestetään Lohjan Orkesterin ystävät ry:n ja Ikkalan kyläyhdistyksen yhteistyönä. Lisätietoja konsertteihin liittyen: Lohjan kaupunginorkesteri ja FBTL-sivut.
Kulttuurikyydit jatkuvat!
Ensimmäinen kyyti on jo perjantaina 22.8.2025 Factory by the Lake festivaaleille Rajaton & Lohjan kaupunginorkesteri: ABBA – Thank You For The Music -konsertiin.
Kyyti ja lippu konserttiin varataan osoitteessa https://link.webropol.com/s/kulttuurikyytisyksy2025
Lisätietoja ja apua ilmoittautumiseen antaa Katja Juntunen orkesterin toimistolta, puh. 044-3741462.
Varatun lipun voit lunastaa bussista ennakkomyynti hinnoilla ja kyydin omavastuuosuus on 5€. Liput ja kyydit maksetaan bussimatkan aikana joko käteisellä tai pankkikortilla. Rahastuksesta ja tapahtumalippujen jakamisesta bussissa vastaa Ikkalan kyläyhdistys. Lisätietoja: Liisa Jäppinen 050 433 6556
Syksyn 2025 Kulttuurikyydit:
pe 22.8.2025 klo 19 FBTL Rajaton & Lohjan kaupunginorkesteri: ABBA, Pitkäniemen tehdasalue, Lohja
to 25.9.2025 klo 19 Sunrise Serenade -Aulis Sallinen 90v, Laurentius-sali, Lohja
ke 3.12.2025 klo 19 Jousten juhlaa, Laurentius-sali, Lohja
Lue lisää konserteista https://lohjankaupunginorkesteri.fi/
Lue lisää Factory by the Lake festivaalista fbtl.fi
Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö myönsi 5.000 euron avustuksen Kulttuurikyytien järjestämiseksi Lohjankylistä Lohjan Orkesterin ystävät ry:lle. Kyytejä järjestettiin vuoden 2024 aikana kahdeksan kertaa Lohjan kaupunginorkesterin konsertteihin ja kaksi kertaa Lohjan Teatterin esityksiin. Keväällä 2025 kyytejä järjestettiin kolmeen konserttiin. Avustusta on vielä jäljellä, joten kyydit jatkuvat.
Aikataulut:
Ikkala Kokin pysäkki 17:20
Karisjärvi Ahonpään risteys 17:25
Marttila pysäkki 17:30
Pusula Apteekin pysäkki 17:40
Nummi Niilonpirtin pysäkki 17:55
Saukkola ST1 huoltoaseman piha 18:00
Moottoritien pysäkki -Sammatti-Karjalohja liittymä 18:05
Lohja, Laurentius-Sali/Pitkäniemi n. 18:30
Paluu esitysten jälkeen samaa reittiä.
Turvallisesta kyydistä vastaa jälleen Linja-autoliikenne M. Tervo
Yhteyshenkilöt
Katja JuntunenLohjan kaupunki/ Lohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741462katja.juntunen@lohja.fi
