Strategia - hyvinvointialue haluaa parantaa ja uudistaa asukkaiden palveluja
Hyvinvointialuejohtajan strategiaesityksen keskeisinä tavoitteina valtuustokaudella 2025–2029 ovat asukkaiden luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen palveluihin sekä palvelujen rohkea uudistaminen.
Hyvinvointialue lupaa strategiaesityksessä uudistaa palvelujaan kuuden muutoslupauksen avulla.
Muutoslupaukset ovat:
- lisää ensisijaisia palveluja lapsille ja nuorille
- jokaiselle omalääkäri
- turvallisempaa elämää kotona
- asiakaslähtöisemmät ja sujuvammat asiakaspolut
- hyvinvointialue teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi ja
- kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa.
— Tavoitteenamme on, että teemme työtämme yhdessä niin, että asiakaskokemus ja palvelujen sujuvuus paranevat, apua ja tukea saa myös ympärivuorokautisesti digitaalisen asiointikanavan kautta, hoidon tulokset paranevat, asiakas kokee entistä enemmän hyötyvänsä palveluista ja olemme hyvin varautuneet erilaisiin kriiseihin, tiivistää hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.
Vain rohkealla uudistamisella varmistetaan, että palvelut ovat vaikuttavia, saavutettavia ja taloudellisesti kestäviä myös tulevaisuudessa.
— Rahoitamme asukkaiden palvelujen saatavuuden parantamisen sekä palvelutason nostamisen toimintaamme tehostamalla ja edelleen jatkuvasti uudistumalla, kertoo Svahn.
Osallistu kommentoimalla strategiaedotusta
Strategian päivittämistä on valmisteltu syksystä 2024 lähtien yhteistyössä asukkaiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Hyvinvointialuejohtaja antaa strategiaesityksensä 18.8.2025 aluehallituksen kokouksessa. Kommentointiin on varattu lausuntoaikaa 18.9. asti. Lautakunnat, vaikuttamistoimielimet, kunnat, asukkaat, työntekijät, järjestöt ja yritykset sekä muut sidosryhmät voivat antaa palautetta ja kertoa mielipiteistään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiasta Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Strategiaesityksen kommentointi aukeaa otakantaa.fi-sivustolla maanantaina 18.8.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston on määrä päättää strategiasta lokakuussa 2025.
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
