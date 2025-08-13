Strategin – välfärdsområdet vill förbättra och förnya invånarnas tjänster
De centrala målen i välfärdsområdesdirektörens strategiförslag för fullmäktigeperioden 2025–2029 är att stärka invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster samt att modigt förnya tjänsterna.
Välfärdsområdet lovar i sitt strategiförslag att förnya sina tjänster med hjälp av sex förändringslöften.
Förändringslöftena är:
- utökade primära tjänster för barn och unga
- en husläkare för alla
- tryggare liv hemma
- smidiga och kundorienterade kundresor
- välfärdsområdet som föregångare i utnyttjande av teknologi och
- kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.
– Vårt mål är att arbeta tillsammans så att kundupplevelsen och smidigheten i tjänsterna förbättras, att hjälp och stöd kan fås dygnet runt också via den digitala servicekanalen, att vårdresultaten förbättras, att kunden upplever allt större nytta av tjänsterna och att vi är väl förberedda på olika kriser, sammanfattar välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.
Enbart genom djärva reformer kan vi säkerställa att tjänsterna också i framtiden är verkningsfulla, tillgängliga och ekonomiskt hållbara.
– Vi finansierar förbättringen av tillgången till tjänster och höjningen av servicenivån genom att effektivisera vår verksamhet och kontinuerligt förnya oss, berättar Svahn.
Delta genom att kommentera strategiförslaget
Uppdateringen av strategin har beretts sedan hösten 2024 i samarbete med invånarna, personalen, förtroendevalda och övriga intressentgrupper.
Välfärdsområdesdirektören ger sitt strategiförslag på välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2025. Förslaget kan kommenteras under remisstiden fram till den 18 september. Nämnder, påverkansorgan, kommuner, invånare, anställda, organisationer och företag samt andra intressentgrupper kan ge feedback på och uttrycka sina åsikter om Västra Nylands välfärdsområdes strategi på webbtjänsten Dinåsikt.fi. Strategiförslaget kan kommenteras på webbplatsen Dinåsikt.fi från och med måndagen den 18 augusti.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige siktar på att fatta beslut om strategin i oktober 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Strategia - hyvinvointialue haluaa parantaa ja uudistaa asukkaiden palveluja13.8.2025 15:13:16 EEST | Tiedote
Hyvinvointialuejohtajan strategiaesityksen keskeisinä tavoitteina valtuustokaudella 2025–2029 ovat asukkaiden luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen palveluihin sekä palvelujen rohkea uudistaminen.
Aluehallitus käynnisti strategian päivittämisen ja hyväksyi taloussuunnitelman suunnittelukehyksen16.6.2025 17:54:35 EEST | Tiedote
Uusi aluehallitus käynnisti ensimmäisessä kokouksessaan valmisteluprosessin strategian päivittämiseksi vuosille 2026–2029. Lisäksi aluehallitus hyväksyi vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman suunnittelukehyksen ja nimesi edustajan HUS-yhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen. Aluehallitus myös hyväksyi hallinnon toimitilojen hankesuunnitelman.
Välfärdsområdesstyrelsen inledde uppdatering av strategin och godkände en planeringsram för ekonomiplanen16.6.2025 17:48:46 EEST | Tiedote
Vid sitt första sammanträde inledde den nya välfärdsområdesstyrelsen beredningsprocessen för att uppdatera välfärdsområdets strategi för åren 2026–2029. Dessutom godkände välfärdsområdesstyrelsen en planeringsram för ekonomiplanen 2026–2028 och utsåg en representant till HUS-sammanslutningens extra stämma. Välfärdsområdesstyrelsen godkände också en projektplan för förvaltningens lokaler.
Aluevaltuusto valitsi puheenjohtajiston ja jäsenet eri toimielimiin10.6.2025 20:46:27 EEST | Tiedote
Valtuustokauden 2025–2029 ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävinä asioina olivat henkilövaalit eri toimielimiin. Toimielinten kokoonpanot valittiin kuluvalle valtuustokaudelle 1.6.2025-31.5.2029. Aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajiston sekä aluehallituksen jäsenten valinnan lisäksi valittiin kahdeksan muun toimielimen puheenjohtajat sekä jäsenet.
Välfärdsområdesfullmäktige valde presidium och ledamöter till förtroendeorgan10.6.2025 20:39:04 EEST | Tiedote
Bland ärendena som behandlades vid det första sammanträdet för fullmäktigeperioden 2025–2029 fanns val av personer till de olika organen. Organens sammansättningar valdes för den innevarande fullmäktigeperioden 1.6.2025–31.5.2029. Utöver valet av presidium för välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen och valet av ledamöter till välfärdområdesstyrelsen valdes ordförande och ledamöter till åtta övriga organ.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme