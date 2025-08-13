Strategin – välfärdsområdet vill förbättra och förnya invånarnas tjänster

De centrala målen i välfärdsområdesdirektörens strategiförslag för fullmäktigeperioden 2025–2029 är att stärka invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster samt att modigt förnya tjänsterna.

Välfärdsområdet lovar i sitt strategiförslag att förnya sina tjänster med hjälp av sex förändringslöften.

Förändringslöftena är:

  • utökade primära tjänster för barn och unga
  • en husläkare för alla
  • tryggare liv hemma
  • smidiga och kundorienterade kundresor
  • välfärdsområdet som föregångare i utnyttjande av teknologi och
  • kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.

– Vårt mål är att arbeta tillsammans så att kundupplevelsen och smidigheten i tjänsterna förbättras, att hjälp och stöd kan fås dygnet runt också via den digitala servicekanalen, att vårdresultaten förbättras, att kunden upplever allt större nytta av tjänsterna och att vi är väl förberedda på olika kriser, sammanfattar välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

Enbart genom djärva reformer kan vi säkerställa att tjänsterna också i framtiden är verkningsfulla, tillgängliga och ekonomiskt hållbara.

– Vi finansierar förbättringen av tillgången till tjänster och höjningen av servicenivån genom att effektivisera vår verksamhet och kontinuerligt förnya oss, berättar Svahn.

Delta genom att kommentera strategiförslaget

Uppdateringen av strategin har beretts sedan hösten 2024 i samarbete med invånarna, personalen, förtroendevalda och övriga intressentgrupper.

Välfärdsområdesdirektören ger sitt strategiförslag på välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2025. Förslaget kan kommenteras under remisstiden fram till den 18 september. Nämnder, påverkansorgan, kommuner, invånare, anställda, organisationer och företag samt andra intressentgrupper kan ge feedback på och uttrycka sina åsikter om Västra Nylands välfärdsområdes strategi på webbtjänsten Dinåsikt.fi. Strategiförslaget kan kommenteras på webbplatsen Dinåsikt.fi från och med måndagen den 18 augusti.

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige siktar på att fatta beslut om strategin i oktober 2025.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

