Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.8.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Kangaslammentie Jyväskylä
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän Kangaslammentielle. Pelastuslaitos tarkasti kerrostaloasunnon, josta tuli käryä porrashuoneen puolelle. Asunnon liesi oli unohtunut päälle asukkaan poistuttua paikalta, joka sitten aiheutti käryn niin asuntoon kuin myös porrashuoneeseen. Pelastuslaitos tuuletti asunnon. Tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen hoitotarvikepalvelun toiminnan muutos – yksi puhelinnumero koko alueelle, palvelupisteet suljetaan13.8.2025 14:34:53 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa 1.9.2025 käyttöön koko alueen kattavan keskitetyn puhelinnumeron 014 266 2030, hoitotarviketilauksia varten. Numero palvelee asiakkaita arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–14. Alueen muut käytössä olevat puhelinnumerot hoitotarvikepalveluun sulkeutuvat.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.8.2025 00:58:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos reagoi keskisuureen rakennuspalohälytykseen Voionmaankadulla, Jyväskylässä 13.8.2025. Asuinkerrostalon parvekkeella savusi tuhkakuppi, mutta varsinaista tulipaloa ei syttynyt. Kuusi pelastuslaitoksen yksikköä osallistui operaatioon. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä asunto kärsinyt vahinkoa.
Hyvinvointialueelle ei ole tulossa sulkuja toimipisteisiin12.8.2025 20:20:41 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 12.8. hyvinvointialueen syksyn sopeuttamistoimenpiteistä. Aluehallitus hyväksyi säästöjä koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Muutettuun esitykseen ei sisälly suunniteltuja sulkuja sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteisiin tai toimintaan. Vastaava säästö eli noin 0,5-1 miljoonan euron sopeutus toteutetaan vuokratyövoiman käytön asteittaisella lopettamisella.
Kutsu medialle: Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatilaisuus 26.8.12.8.2025 12:31:37 EEST | Kutsu
Keski-Suomen pelastuslaitos kutsuu alueen medioiden edustajat keskustelemaan onnettomuustiedottamisen käytännöistä sekä pelastuslaitoksen ja median yhteistyöstä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetusten tuottaja on valittu Keski-Suomen hyvinvointialueelle12.8.2025 11:01:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on kilpailuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelut. Keski-Suomen hyvinvointialueelle henkilökuljetusten palveluntuottajaksi on valittu Taksi Helsinki Oy. Palvelutuottajan on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2026. Kuljetuspalveluiden asiakkaille tiedotetaan muutoksesta loppuvuoden aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme