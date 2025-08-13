Diakin Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu näyttää hyvinvoinnin erot kartalla – tarkista oman alueesi tilanne

HOS-karttapalvelussa on kymmeniä hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita, kuten pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste ja yksinäisyyden kokemukset. Käyttäjä voi tarkastella indikaattorien välisiä yhteyksiä, luoda alueprofiileja sekä hyödyntää erillistä postinumeroaluekohtaista näkymää.

Karttapalvelu auttaa ymmärtämään alueiden välisiä eroja, tukee palveluiden suunnittelua ja havainnollistaa huono-osaisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Se on erityisen hyödyllinen aluekehittäjille, hyvinvointisuunnitelmien laatijoille ja tutkimustyön tueksi.

– Karttapalvelun avulla voimme tehdä näkyväksi alueelliset hyvinvointi- ja huono-osaisuuserot tavalla, joka tukee päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. Se tarjoaa arvokkaan työkalun niin aluekehittämiseen kuin eriarvoisuuden vähentämiseenkin, sanoo asiantuntija Joakim Zitting Diakista.

Diak tarjoaa myös koulutusta ja tukea HOS-karttapalvelun käyttöönottoon sekä tulosten tulkintaan ja jatkotoimenpiteisiin.

Palvelun ensimmäinen versio kehitettiin Diakin ja Euroopan sosiaalirahaston Sokra-hankkeessa (2015–2020). Sittemmin Diak on ylläpitänyt ja kehittänyt karttapalvelua itsenäisesti, päivittäen sen sisällön vuosittain. Työ on saanut valtakunnallista huomiota; karttapalvelu sijoittui toiseksi Tilastokeskuksen Datamenestyjät-kilpailussa 2021, ja oli Vuoden Digiteko -kilpailun finaalissa 2024.

Tutustu palveluun: https://karttasovellus.diak.fi/