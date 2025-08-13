Diakin Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu näyttää hyvinvoinnin erot kartalla – tarkista oman alueesi tilanne
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kehittämä Huono-osaisuus Suomessa (HOS) -karttapalvelu kokoaa ajankohtaista ja vertailukelpoista tietoa hyvinvoinnin ja huono-osaisuuden alueellisesta jakautumisesta. Palvelu on maksuton ja avoin kaikille. Oman alueen tilanteen voi tarkistaa postinumero-, kunta- ja hyvinvointialuetasolla.
HOS-karttapalvelussa on kymmeniä hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita, kuten pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste ja yksinäisyyden kokemukset. Käyttäjä voi tarkastella indikaattorien välisiä yhteyksiä, luoda alueprofiileja sekä hyödyntää erillistä postinumeroaluekohtaista näkymää.
Karttapalvelu auttaa ymmärtämään alueiden välisiä eroja, tukee palveluiden suunnittelua ja havainnollistaa huono-osaisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Se on erityisen hyödyllinen aluekehittäjille, hyvinvointisuunnitelmien laatijoille ja tutkimustyön tueksi.
– Karttapalvelun avulla voimme tehdä näkyväksi alueelliset hyvinvointi- ja huono-osaisuuserot tavalla, joka tukee päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. Se tarjoaa arvokkaan työkalun niin aluekehittämiseen kuin eriarvoisuuden vähentämiseenkin, sanoo asiantuntija Joakim Zitting Diakista.
Diak tarjoaa myös koulutusta ja tukea HOS-karttapalvelun käyttöönottoon sekä tulosten tulkintaan ja jatkotoimenpiteisiin.
Palvelun ensimmäinen versio kehitettiin Diakin ja Euroopan sosiaalirahaston Sokra-hankkeessa (2015–2020). Sittemmin Diak on ylläpitänyt ja kehittänyt karttapalvelua itsenäisesti, päivittäen sen sisällön vuosittain. Työ on saanut valtakunnallista huomiota; karttapalvelu sijoittui toiseksi Tilastokeskuksen Datamenestyjät-kilpailussa 2021, ja oli Vuoden Digiteko -kilpailun finaalissa 2024.
Tutustu palveluun: https://karttasovellus.diak.fi/
Yhteyshenkilöt
Joakim ZittingasiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 356 9918joakim.zitting@diak.fi
Mirjami RitolaMarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakoulu
ZekkiPro
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
KOHDE-hankkeen kilpailu huipentuu äänestykseen − tavoitteena tehdä näkyväksi lapsiperheiden hyväksi tehtävää hyvinvointityötä Pohjois-Pohjanmaalla13.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden hyvinvointia vahvistaneen KOHDE-hankkeen järjestämä kilpailu huipentuu äänestykseen. Kilpailun äänestys on käynnissä 13.–29.8.2025. Jokainen voi antaa äänensä sille teolle ja henkilölle, jotka ovat innostaneet, tukeneet ja tehneet merkittävää työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen alueella. Voittajat julkistetaan hankkeen päätöswebinaarissa 4. syyskuuta.
HARMONY-hankkeesta tukea nuorten mielenterveyskriisiin12.8.2025 08:42:05 EEST | Tiedote
Toukokuussa käynnistynyt kansainvälinen HARMONY-hanke pureutuu nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen Euroopassa.
Diakin tulkkiopiskelijat tuovat Muumit kaikkien saataville4.8.2025 09:20:58 EEST | Tiedote
Viitottu ja kuvitettu viikonloppu Muumimaailmassa 9.–10.8.2025 tuo muumien seikkailut kaikkien saataville. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diakin) tulkkiopiskelijat tulkkaavat teatteriesityksiä ja muita muumimaisia tapahtumia suomalaiselle viittomakielelle, viitotulle puheelle ja tukiviittomin. Viikonloppua varten valmistetaan myös kuvakommunikointitaulustoja, joiden avulla voi keskustella esityksistä ja päivän tapahtumista.
Osallisuutta ja toimijuutta kuluneen kahden vuoden aikana12.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
AVOT-hankkeessa on tuettu ja vahvistettu Oulun alueella heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja hyvinvointia kuluneen kahden vuoden aikana.
Asiantuntijapalvelut yhteistä hyvää rakentamassa11.6.2025 09:01:10 EEST | Tiedote
Diakin asiantuntijapalveluilla tuotetaan ratkaisuja työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Dialogin uusi teemanumero tuo esille asiantuntijuutta, jonka tarkoituksena on rakentaa vaikuttavia ja sosiaalista kestävyyttä edistäviä palveluita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme