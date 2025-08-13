Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palvelu löytyy nyt myös chatista
Pohteella on otettu käyttöön potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat-palvelu, joka löytyy OmaPohteesta.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30 ja siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitset yleistä neuvontaa asiakkaan tai potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
Palvelu ei vaadi tunnistautumista, joten asiakas voi keskustella ammattilaisen kanssa asioista nimettömänä. Voit asioida chatissa pohde.fi-verkkosivujen kautta tai lataamalla OmaPohde-sovelluksen mobiililaitteellesi.
Terveysasioissa tulee edelleen keskustella digitaalisen sote-keskuksen chatissa, eikä potilas- ja sosiaalivastaavien chat vastaa esimerkiksi laboratoriokyselyihin tai reseptejä koskeviin asioihin.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai kirjautua OmaPohde -viestikanavalle, jossa voi ammattilaiselle voi jättää viestin. OmaPohteen kautta viestin jättäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja RääpysjärviPalvelualuejohtaja, digitaalinen sotekeskus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:050 341 2378katja.raapysjarvi@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Terveydeksi-hankkeen rahoituksella kehitetään ikäihmisten suun terveyttä13.8.2025 13:26:42 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen Terveydeksi-hankkeelle ajalle 1.8.2025-31.3.2027. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa keskitytään ikäihmisten suun terveyden ylläpitämiseen, suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja olemassa olevien suusairauksien hoitamiseen. Tavoitteena on ikääntyvän sujuva hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.
Pohde kutsuu sidosryhmiä strategian päivittämiseen13.8.2025 10:20:27 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kutsuu sidosryhmien edustajat (esimerkiksi kunnat, yritykset, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset) strategian päivittämiseen. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä torstaina 21.8.2025 klo 17-19.
Aluehallitus aloitti syyskauden12.8.2025 14:14:46 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.8.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kokous oli ensimmäinen kesätauon jälkeen.
OmaPohteesta löytyvät kootusti Pohteella käytössä olevat ajanvarauspalvelut12.8.2025 10:06:52 EEST | Tiedote
Asiointi on turvallista OmaPohteessa. Uusin sovellusversio on ollut käytössä jo useamman kuukauden ajan.
Kuntien onnistumisia lasten ja nuorten hyvinvoinnissa11.8.2025 13:11:18 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät syksyllä 2024 tietoa asukkaiden hyvinvoinnista. Lapsilta ja nuorilta tietoa kerättiin ZekkiPro-työkalulla yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. Tiedonkeruuseen osallistui 28 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa. Kyselyyn vastasi yli 25 000 7–17-vuotiasta lasta ja nuorta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme