Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palvelu löytyy nyt myös chatista

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30 ja siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitset yleistä neuvontaa asiakkaan tai potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Palvelu ei vaadi tunnistautumista, joten asiakas voi keskustella ammattilaisen kanssa asioista nimettömänä. Voit asioida chatissa pohde.fi-verkkosivujen kautta tai lataamalla OmaPohde-sovelluksen mobiililaitteellesi.

Terveysasioissa tulee edelleen keskustella digitaalisen sote-keskuksen chatissa, eikä potilas- ja sosiaalivastaavien chat vastaa esimerkiksi laboratoriokyselyihin tai reseptejä koskeviin asioihin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai kirjautua OmaPohde -viestikanavalle, jossa voi ammattilaiselle voi jättää viestin. OmaPohteen kautta viestin jättäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.