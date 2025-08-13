Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palvelu löytyy nyt myös chatista

13.8.2025 15:28:48 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohteella on otettu käyttöön potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat-palvelu, joka löytyy OmaPohteesta.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30 ja siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitset yleistä neuvontaa asiakkaan tai potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Palvelu ei vaadi tunnistautumista, joten asiakas voi keskustella ammattilaisen kanssa asioista nimettömänä.  Voit asioida chatissa pohde.fi-verkkosivujen kautta tai lataamalla OmaPohde-sovelluksen mobiililaitteellesi.

Terveysasioissa tulee edelleen keskustella digitaalisen sote-keskuksen chatissa, eikä potilas- ja sosiaalivastaavien chat vastaa esimerkiksi laboratoriokyselyihin tai reseptejä koskeviin asioihin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai kirjautua OmaPohde -viestikanavalle, jossa voi ammattilaiselle voi jättää viestin. OmaPohteen kautta viestin jättäminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuedigitaaliset palvelutchatpotilasasiavastaavapotilas- ja sosiaaliasiat

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Terveydeksi-hankkeen rahoituksella kehitetään ikäihmisten suun terveyttä13.8.2025 13:26:42 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoituksen Terveydeksi-hankkeelle ajalle 1.8.2025-31.3.2027. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia, jossa keskitytään ikäihmisten suun terveyden ylläpitämiseen, suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja olemassa olevien suusairauksien hoitamiseen. Tavoitteena on ikääntyvän sujuva hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye