Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokoonpano kaudelle 2025–2029

Kulttuuripankki-verkkopalvelu laajenee Päijät-Hämeeseen 6.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kulttuuripankki on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen taiteen ja kulttuurin tekijät ja heidän tarjoamansa palvelut. Syksyllä 2025 julkaistava verkkopalvelu tuo näkyväksi taiteen ja kulttuurin tekijät useimmissa Suomen maakunnissa, myös Päijät-Hämeessä. Kulttuuripankkiin voivat rekisteröityä ammattimaiset taiteen- ja kulttuurintekijät. Heille palvelu lisää näkyvyyttä ja työmahdollisuuksia. Palvelu on maksutta kaikkien vapaasti käytettävissä .