Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokoonpano kaudelle 2025–2029
Päijät-Hämeen liiton edustajainkokous valitsi 13.8.2025 maakuntavaltuuston jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vaalikaudelle 2025–2029.
Jokaisella Päijät-Hämeen kunnalla oli edustajainkokouksessa oma edustajansa ja kokouksen puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.
Kokouksen asialistalla oli vain yksi asia – valtuuston valinta, josta päätettiinkin yksimielisesti, kertoo Komu.
Maakuntavaltuustoon valitut jäsenet
|
Jäsen
|
puolue
|
varajäsen
|
puolue
|
Asikkala
|
Leevi Kivistö
|
KOK
|
Vilho Laakso
|
KOK
|
Veera Heinonen
|
VAS
|
Marjut Hakala
|
SDP
|
Hartola
|
Jarkko Fågel
|
KOK
|
Jyrki Tarhonen
|
KOK
|
Heinola
|
Heikki Mäkilä
|
KOK
|
Venla Kalmi
|
KOK
|
Sami Salminen
|
SDP
|
Sallamaari Simpanen
|
VAS
|
Kimmo Huvinen
|
SDP
|
Jari Vastamäki
|
SDP
|
Mikko Rautkoski
|
PS
|
Jarmo Ruuth
|
PS
|
Hollola
|
Teemu Kinnari
|
KOK
|
Pasi Jalonen
|
KOK
|
Kristiina Vanhala-Selin
|
VIHR
|
Hanna Paikkala
|
VIHR
|
Tapani Ihalainen
|
KD
|
Marko Smeds
|
KD
|
Mari Kurisjärvi
|
SDP
|
Heidi Hakanen
|
SDP
|
Aki Markkola
|
PS
|
Petri Palo
|
PS
|
Iitti
|
Atte Savelainen
|
KESK
|
Ari Ollikainen
|
KESK
|
Eira Leino
|
SDP
|
Jaana Hoikkala
|
SDP
|
Kärkölä
|
Anne Tuomaila-Lähteenmäki
|
SDP
|
Jenni Udd-Kostia
|
SDP
|
Lahti
|
Helena Salakka
|
KOK
|
Minna Heikkinen
|
KOK
|
Teresa Rautapää
|
KOK
|
Tiina Koivistoinen
|
KOK
|
Marko Lindqvist
|
KOK
|
Jukka Ruhberg
|
KOK
|
Sami Rive
|
KOK
|
Pasi Nurminen
|
KOK
|
Salla Majaniemi
|
VIHR
|
Jouni Kaikkonen
|
VIHR
|
Tuisku Laukka
|
VAS
|
Elisa Lientola
|
VAS
|
Marjo Loponen
|
KD
|
Pertti Arvaja
|
KD
|
Satu Jaatinen
|
KESK
|
Markku Kamula
|
KESK
|
Marju Markkanen
|
SDP
|
Sanna Mäkinen
|
SDP
|
Sanna Virta
|
SDP
|
Minna Lampinen
|
SDP
|
Sinikka Ruuska
|
SDP
|
Jetta Laakso
|
SDP
|
Pekka Komu
|
SDP
|
Juha Halme
|
SDP
|
Pasi Karjalainen
|
SDP
|
Kimi Uosukainen
|
SDP
|
Alettin Basboga
|
SDP
|
Janne Virrankorpi
|
SDP
|
Ville-Veikko Elomaa
|
PS
|
Rami Lehto
|
PS
|
Seppo Korhonen
|
PRO L
|
Niko A. Kauko
|
PRO L
|
Orimattila
|
Jenni Päivähonka
|
KOK
|
Sari Eiranen
|
KOK
|
Venla Avelin
|
VIHR
|
Amanda Kallio
|
VIHR
|
Ari Anttila
|
KESK
|
Jukka Mölsä
|
KESK
|
Vesa Teräs
|
SDP
|
Olli Jokinen
|
SDP
|
Padasjoki
|
Janne Luukko
|
KOK
|
Marko Pastila
|
KOK
|
Sysmä
|
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg
|
KESK
|
Outi Leppänen
|
KESK
Maakuntavaltuuston toiminta käynnistyy syyskuun alussa ja se kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.
Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 1.9.2025 Lahdessa. Tuolloin valitaan valtuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta kertoo hallintojohtaja Jari Paakkunainen.
