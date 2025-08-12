Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokoonpano kaudelle 2025–2029

13.8.2025 16:26:07 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liiton edustajainkokous valitsi 13.8.2025 maakuntavaltuuston jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vaalikaudelle 2025–2029.

Sinisellä pohjalla teksti: Päijät-Häme.

Jokaisella Päijät-Hämeen kunnalla oli edustajainkokouksessa oma edustajansa ja kokouksen puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.

Kokouksen asialistalla oli vain yksi asia – valtuuston valinta, josta päätettiinkin yksimielisesti, kertoo Komu.

Maakuntavaltuustoon valitut jäsenet

Jäsen

puolue

varajäsen

puolue

Asikkala

Leevi Kivistö

KOK

Vilho Laakso

KOK

Veera Heinonen

VAS

Marjut Hakala

SDP

Hartola

Jarkko Fågel

KOK

Jyrki Tarhonen

KOK

Heinola

Heikki Mäkilä

KOK

Venla Kalmi

KOK

Sami Salminen

SDP

Sallamaari Simpanen

VAS

Kimmo Huvinen

SDP

Jari Vastamäki

SDP

Mikko Rautkoski

PS

Jarmo Ruuth

PS

Hollola

Teemu Kinnari

KOK

Pasi Jalonen

KOK

Kristiina Vanhala-Selin

VIHR

Hanna Paikkala

VIHR

Tapani Ihalainen

KD

Marko Smeds

KD

Mari Kurisjärvi

SDP

Heidi Hakanen

SDP

Aki Markkola

PS

Petri Palo

PS

Iitti

Atte Savelainen

KESK

Ari Ollikainen

KESK

Eira Leino     

SDP

Jaana Hoikkala

SDP

Kärkölä

Anne Tuomaila-Lähteenmäki

SDP

Jenni Udd-Kostia

SDP

Lahti

Helena Salakka

KOK

Minna Heikkinen

KOK

Teresa Rautapää

KOK

Tiina Koivistoinen

KOK

Marko Lindqvist

KOK

Jukka Ruhberg

KOK

Sami Rive

KOK

Pasi Nurminen

KOK

Salla Majaniemi

VIHR

Jouni Kaikkonen

VIHR

Tuisku Laukka

VAS

Elisa Lientola

VAS

Marjo Loponen

KD

Pertti Arvaja

KD

Satu Jaatinen

KESK

Markku Kamula

KESK

Marju Markkanen

SDP

Sanna Mäkinen

SDP

Sanna Virta

SDP

Minna Lampinen

SDP

Sinikka Ruuska

SDP

Jetta Laakso

SDP

Pekka Komu

SDP

Juha Halme

SDP

Pasi Karjalainen

SDP

Kimi Uosukainen

SDP

Alettin Basboga

SDP

Janne Virrankorpi

SDP

Ville-Veikko Elomaa

PS

Rami Lehto

PS

Seppo Korhonen

PRO L

Niko A. Kauko

PRO L

Orimattila

Jenni Päivähonka

KOK

Sari Eiranen

KOK

Venla Avelin

VIHR

Amanda Kallio

VIHR

Ari Anttila

KESK

Jukka Mölsä

KESK

Vesa Teräs

SDP

Olli Jokinen

SDP

Padasjoki

Janne Luukko

KOK

Marko Pastila

KOK

Sysmä

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

KESK

Outi Leppänen

KESK

Maakuntavaltuuston toiminta käynnistyy syyskuun alussa ja se kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 1.9.2025 Lahdessa. Tuolloin valitaan valtuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta kertoo hallintojohtaja Jari Paakkunainen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye