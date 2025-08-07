Startup-yritysten luottamus ympäröivään taloustilanteeseen laskussa – huolenaiheena etenkin Yhdysvaltojen kauppapolitiikka.
Suomen startup-yhteisön tuore barometri kertoo, että odotukset ympäröivän taloustilanteen kehityksestä ovat heikentyneet yhtäjaksoisesti jo vuoden ajan. Yhdeksi syyksi odotusten heikkenemiseen on noussut Yhdysvaltojen epäselvä ja ailahteleva kauppapolitiikka.
“Barometrin aineistoa kerättäessä kauppasopimustilanne oli varsin sekava. Nyt EU ja Yhdysvallat ovat päässeet alustavaan tullisopimukseen, mikä vähentää yritysten kokemaa epävarmuutta ja voi näkyä tulevissa barometreissa positiivisena kehityksenä. Startupit ovat onnistuessaan globaaleja toimijoita, joten Yhdysvaltojen päätökset heijastuvat välillisesti niihin”, kommentoi Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.
Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti ympäröivään talouteen nähden. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat saada arvoja -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.
Startupien taloustilanne on vakaa, mutta odotukset tulevasta ovat laskussa.
Ympäröivän taloustilanteen synkentyneet näkymät heijastuvat todennäköisesti myös yritysten arvioihin niiden omasta taloudellisesta tilasta. Odotukset yrityksen taloudellisesta tilanteesta ovat heikentyneet yhtäjaksoisesti jo vuoden ajan.
“Dramaattista laskua yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavissa luvuissa ei ole nähtävissä ja kaiken lisäksi saldoluvuilla mitattu sentimentti on edelleen selkeästi myönteinen. Startupien kasvu tulee todennäköisesti jatkumaan myös kuluvan vuoden aikana vahvasti, vaikka odotukset ovat hieman aiempaa heikommat”, toteaa Suomen startup-yhteisön tuore ekonomisti Amir Hassan.
Kuvio 2: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti omasta taloudellisesta tilanteesta. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.
Startup Barometrin tulosten perusteella rekrytointitahdissa ei ole nähty juurikaan muutoksia. Kyselyn vastausten perusteella startupit jatkavat rekrytointejaan suurin piirtein aikaisempien vuosien tahtiin. On syytä huomioida, että barometrin tulosten perusteella rekrytointinopeus on kuitenkin merkittävästi hitaampi, mitä vuoden 2022 huippuina, jolloin myös startup-yritysten keräämä rahoitus oli huipussaan.
Kuvio 3: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti työntekijöiden määrän kehityksestä. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.
“Odotukset niin ympäröivän talouden kuin oman yrityksenkin tilanteesta ovat hieman heikentyneet, mutta kyse ei ole dramaattisesta laskusta. On hyvä muistaa, että sekä omaa taloutta että rekrytointeja kuvaavat saldoluvut ovat yhä selvästi positiivisia. Kasvua siis tapahtuu edelleen, joskin vauhti voi olla hieman aiempaa maltillisempaa. Joissain tapauksissa startup-maailmassa alle 20 prosentin vuotuista kasvua pidetään usein jo heikkona tuloksena“, toteaa Zad.
