Taideiskut ottavat haltuun kaupunkitilaa Espoossa

Tietoiskun tavoin Tulevaisuustarinoiden Taideiskut herättelevät ajattelemaan tulevaisuutta ja kestävyyden teemoja mm. installaatioiden, esitysten ja työpajojen muodossa. Mukana on kymmenen teosta, jotka tarjoavat matalan kynnyksen kulttuurielämyksiä, värittävät kaupunkitilaa ja synnyttävät arkeen yllätyksellisyyttä. Taideiskuista löytyy tarjontaa kaikenikäisille ja -kielisille espoolaisille.

"Saimme avoimen haun kautta todella luovia ideoita taideiskuiksi. Ilahduttavaa oli, että joukossa oli paljon moninaisten työryhmien ja kansainvälisten tekijöiden ehdotuksia, mikä jo itsessään kertoo tulevaisuudestamme", iloitsee Taideiskujen tuotannosta vastaava tuotantosuunnittelija Salla Vallius.

Kulttuuria kaupunkitilaan ja tukea taiteilijoille

Tulevaisuustarinoiden Taideiskujen toteuttajiksi haettiin avoimen haun kautta taiteilijoita ja taiteellisia työryhmiä huhtikuussa 2025, ja valinnat toteutettavista teoksista teki Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden kokoama ammattilaisraati. Taideiskujen tarkoituksena on myös työllistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisia.

"Taideiskujen kautta voimme kaupunkina tukea vaikeuksissa olevaa kulttuurikenttää. Tulevaisuustarinoita-konsepti sopi tarkoitukseen loistavasti, sillä haluamme että espoolainen taide ja kulttuuri kukoistaa jatkossakin", kertoo Espoon kulttuuripalvelupäällikkö Leena Hoppania.

Installaatio Keskuspuistossa johdattelee selkokirjallisuuden pariin

Selkokulttuuri ry:n installaatio Metsänpeitto avautuu yleisölle elokuussa Espoon keskuspuistossa, hiidenkirnujen läheisyydessä. Vierailijat pääsevät istumaan installaation sisälle ja jatkamaan verkkomaista rakennelmaa luonnonmateriaaleilla.

"Ikiaikaiset, jääkaudelta peräisin olevat hiidenkirnut luovat kontrastin installaatioon, joka taas maatuu luontoon muutamassa kuukaudessa. Toivomme, että Metsänpeitto saa kävijät pohtimaan sitä, minkälaisia jälkiä jätämme luontoon", kertovat Selkokulttuuri ry:n Carly Markkanen ja installaation taiteilija Wiebke Pandikow.

Installaatioon kuuluu pieni metsäkirjasto, joka koostuu selkokirjallisuudesta ja muista selkokielisistä materiaaleista.

"Metsänpeitto tarjoaa matalan kynnyksen kulttuurikohteen kaikille, kielitaidosta tai luonnon tuntemuksesta riippumatta", Markkanen jatkaa.

Metsänpeiton löytää 17.8 eteenpäin Espoon keskuspuistosta. Tarkemmat ohjeet perille löytämiseen löydät tapahtumasivulta.

Teatteriesitys jalkautuu kaupunkiin asuntovaunulla

Teatteri Qo:n esineteatteriesitys Tea for Two nähdään pienellä, asuntovaunuun rakennetulla näyttämöllä 19.8. Matinkylässä ja 20.8. Karakalliossa. Sanaton esitys kertoo riitelevistä naapuruksista, jotka kohtalo kuitenkin sitoo yhteen – ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonkatastrofit tuovat tarinaan odottamattomia käänteitä. Intiimissä esityksessä pääsee nauramaan ihmisen pienuudelle ja pohtimaan, osaammeko jakaa tämän yhteisen maailman.

"Esityksen lähtökohtana on tarjota lähikulttuuria keskellä asuinympäristöä ja luoda paikka, joka tuo kulttuurit ja sukupolvet yhteen. Inspiraatio kiertävän näyttämöön saatiin Ranskasta, jossa tällaiseen pieneen teatteriin saattaa törmätä", kertovat Teatteri Qo:n Perrine Ferrafiat ja Mila Nirhamo.

Tea for Twon käsikirjoituksen aikaan Eurooppaa riepottelivat tuhoisat tulvat ja kova kuivuus, ja tämä todellisuus siirtyi luontevasti osaksi tarinaa.

"Meillä ihmisillä on taipumus keskittyä omiin pieniin ongelmiimme ja unohtaa isot kysymykset. Ihmisten kohtalot on kuitenkin sidottu toisiinsa sekä planeetan tulevaisuuteen. Niin naapuririidat ihmisten kuin epäluulo kansojen välillä saattavat menettää mittasuhteensa ja muuttua hallitsemattomiksi ja tuhoisiksi."

Teatteri Qo:n Tea for Two -esitykset 19.8. Matinkylän lukion edustalla klo 17 ja 18 ja 20.8. ja Karatalon edustalla klo 16, 17 ja 18. Lue lisää esityksistä tapahtumasivulta.

Työpajoissa pääsee mukaan luomaan teoksia

Muoviamon Muovin muotoinen matka on liikkuva muovilaboratorio, jossa herätetään ympäristöstä kerätty muovi uudelleen eloon taiteen keinoin. Työpajoissa toteutetut teokset dokumentoidaan ja ne tulevat osaksi diginäyttelyä. Muovin muotoinen matka on Näyttelykeskus WeeGeen pihassa 18.–19.10., ja työpajoihin voi ilmoittautua osoitteessa https://muoviamo.fi/taideisku/.

Falay Transition Design Collectiven työpajoissa puolestaan rakennetaan ääniteos yhteisöllisessä hengessä. The Futures We Create -työpajat toteutetaan 18.–19.9. ja 21.9. Espoon modernin taiteen museo EMMAssa.

Videoteoksia ja performanssia

Lippulaivan kirjastossa 1.10.–5.11. esillä oleva ColorsNCoden teos Gold Water kannustaa pohtimaan puhdasta vettä luonnonvarana ja toimimaan sen puolesta. Teos on interaktiivinen, ja video reagoi, kun teoksen eteen astuu.

Lari Suomisen Pickle free -videoteos esitetään auton takatilaan rakennetussa näyttelytilassa vanhasta kuvaputkitelevisiosta. Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella 28.11. esillä oleva teos yhdistelee analogista estetiikkaa ja assosiatiivista kuvakerrontaa.

Sofi Häkkisen ja Miradonna Sirkan The Life and Death -esitys keskiviikkona 1.10. Kannusalissa taas pursuaa outoutta, hauskuutta, kauhua ja leikkiä. Yhteiskunnallisia rakenteita kriittisesti tarkasteleva teos yhdistelee elementtejä niin performanssitaiteesta kuin klubikeikoista.

Lastenteatteria tulevaisuusteemoista

Teatteri ILMI Ö:n Juhlat metsässä -teatteriesitys tempaisee yleisön Mustikka-citykanin seikkailuun. Lapsille suunnattu esitys käsittelee luontosuhdetta ja kiertotaloutta, ja se esitetään Pakkasmäen ulkoilmanäyttämöllä 26.9. klo 17 ja 18.30 sekä Lippulaivan kirjaston Salonki-tilassa 1.10. klo 14.30 ja 16.

Nukketeatteri-ANNOS järjestää lapsille suunnattuja Mehiläisen laulu -esityksiä, jotka perustuvat Kalevalan runoihin. Esityksissä tutustutetaan yleisö mehiläisen erityispiirteisiin ja eri olentojen merkitykseen luonnossa. Mehiläisen laulu on koettavissa neljässä eri kirjastossa: Sellon kirjastossa 25.10. klo 13, Entressen kirjastossa 26.10. klo 15, Lippulaivan kirjastossa 2.11. klo 15 ja Tapiolan kirjastossa 22.11. klo 14.

Tulevaisuuden paratiisit on Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n lapsille suunnattu esitys tulevaisuususkosta. Visuaalisesti vahva esitys kutkuttaa mielikuvitusta ja vahvistaa myönteisiä tulevaisuuskuvia. Esitykset Lippulaivan kirjaston Salonki-tilassa 25.10. klo 13, 14.30 ja 16.

Tulevaisuustarinoiden Taideiskujen koko ohjelma on julkaistu verkossa osoitteessa espoo.fi/tulevaisuustarinoita.