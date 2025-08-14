Kuka ansaitsee Kirja-alan edistämispalkinnon 2025?

Lukemisen edistäminen on tärkeää koko suomalaiselle yhteiskunnalle, kulttuurille, kansalliselle sivistykselle sekä lukuisille kustannusalan yrityksille ja muille toimijoille. Innovaatiopalkinto voidaan antaa bisnesteolle tai kehittämishankkeelle. Sillä voidaan palkita tai avustaa kaupallista menestystä, uutta kustannus- ja kirja-alan teknologiaa tai markkinointikonseptia, joka tukee alaa ja lisää kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan. Innovaatio voi liittyä kansainvälisyyden kasvattamiseen kustannusalalla, kestävään kehitykseen tai muihin alan prosesseihin.

Suomen Messusäätiön Kirja-alan edistämispalkinto jaetaan vuosittain Helsingin Kirjamessujen yhteydessä – nyt neljännen kerran.

Vuoden 2025 palkinnonsaajaa voi ehdottaa 13.8. – 15.10.2025

Vuoden 2025 palkinnonsaajaa voi ehdottaa 13.8. – 15.10.2025

Lisätietoja: https://kirjamessut.messukeskus.com/kirja-alan-edistamispalkinto/



Raati käsittelee ehdotukset kokouksessaan ja he voivat myös itse tuoda kokoukseen omia ehdotuksia palkittavista.



Palkinnonsaajan valitsee raati, johon kuuluvat johtaja Noora Alanne Media-alan tutkimussäätiöstä, kirjailija, taloustoimittaja ja Parnasso-lehden vastaava tuottaja Karo Hämäläinen, toimitusjohtaja Laura Karlsson Kirjakauppaliitosta, toimitusjohtaja Sakari Laiho Suomen Kustannusyhdistyksestä, liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta ja lukuinnostaja, kirjastoammattilainen Henriika Tulivirta.



Kirja-alan edistämispalkinnon ovat voittaneet aikaisempina vuosina:

2024: Tekstin talo

2023: Vinhan kirjakauppa

2022: LANU! festivaalit



Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Helsingin Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samaan aikaan järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.

