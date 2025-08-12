Kela/FPA

Kelan lääkärinlausuntoihin on tulossa merkittävä uudistus 2026

14.8.2025

Kelan lääkärinlausuntoihin on ensi vuonna tulossa merkittävä parannus, kun uusi sähköinen BC-lausunto otetaan käyttöön. Uusi lausunto helpottaa lääkärin työtä ja voi säästää paljon aikaa ja rahaa. Terveydenhuollon kannattaa valmistautua muutokseen hyvissä ajoin.

Kelan tukien hakemiseen tarvittavat B- ja C-lääkärinlausunnot uudistuvat vuoden 2026 aikana, kun uusi sähköinen BC-lausunto otetaan käyttöön. Nykyisen sähköisen B-lausunnon vastaanotto ja käyttö Kelassa päättyy 1.10.2027.

Taustalla on toisaalta tarve uudistaa nykyinen sähköinen B-lausunto, joka on saanut paljon kriittistä palautetta. Toisaalta taustalla on laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, jonka mukaan terveydenhuollon täytyy aloittaa C-lausunnon tallentaminen Kanta-palveluihin viimeistään 1.10.2026.

Mikä on uusi BC-lausunto?

BC-lausunto on uusi sähköinen lääkärinlausunto, joka nimensä mukaisesti yhdistää kaksi nykyistä lausuntoa. Se korvaa nykyisen sähköisen B-lausunnon ja sisältää myös uuden sähköisen C-lausunnon.

Lääkärille uusi BC-lausunto on helpompi täyttää kuin nykyinen sähköinen B-lausunto. Lääkäri valitsee ensin käyttötarkoituksen, jonka mukaan lausunnon sisältö rakentuu. Lääkäri täyttää vain ne kohdat, jotka ovat olennaisia, kun potilas hakee Kelasta tai muualta etuuksia. Asiakas tarvitsee BC-lausuntoa esimerkiksi, kun hän hakee sairauspäivärahaa, kuntoutusta, työkyvyttömyyseläkettä tai vammaistukea.

Uusi BC-lausunto tallentuu automaattisesti Kanta-palvelujen Potilastietovarantoon. Asiakkaan pyynnöstä lääkäri voi välittää lausunnon sähköisesti suoraan Kelaan.

Uuden lausunnon kehittämisessä on huomioitu lääkäreiden palaute nykyisestä sähköisestä B-lausunnosta. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että lausunnossa kysytään vain tarpeelliset asiat eikä samoja asioita tarvitse kirjata moneen paikkaan.

Uudesta lausunnosta on hyötyä kaikille. Lääkäri voi laatia lausunnon nopeammin ja helpommin ja terveydenhuollon työaikaa säästyy, kun pdf-liitteiden ja paperitulosteiden käsittely vähenee.  Asiakas hyötyy, kun lausunto siirtyy viiveettä ja tietoturvallisesti Kelaan.

Valmistautuminen uuden BC-lausunnon käyttöönottoon

Eri toimijoiden, kuten tietojärjestelmätoimittajien ja terveydenhuollon palveluntuottajien kannattaa valmistautua uuden BC-lausunnon käyttöönottoon ajoissa.  Alkuvaiheessa BC-lausuntoja voidaan välittää vain Kelaan, mutta myöhemmin vastaanottajatahoja voivat olla esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöt, joilta haetaan kuntoutusta, kuntoutustukea tai eläkettä.

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset potilastietojärjestelmiin hyvissä ajoin. THL on julkaissut BC-lausunnon koodistorakenteen. Lomakerakenne on koetilassa, mikä tarkoittaa, että rakenteeseen voi tulla muutoksia.

Tietojärjestelmämuutosten lisäksi toimijoiden on tärkeää tiedottaa ja kouluttaa oman organisaationsa henkilökuntaa ja erityisesti BC-lausuntoja kirjoittavia lääkäreitä tulevasta muutoksesta. Kela julkaisee tiedottamisen tueksi demovideon ja ohjemateriaalia.

