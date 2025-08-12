Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi Jukka Helminen
Jukka Helminen on nimitetty Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi, ja seuraa tehtävässä eläkkeelle loppuvuodesta 2025 jäävää toimitusjohtaja, rakennusneuvos Esa Kankaista. Helminen aloittaa työnsä Asuntosäätiössä lokakuussa varatoimitusjohtajana.
Jukka Helmisellä (s. 1964) on monipuolinen ja pitkä kokemus kiinteistöalalta. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Helminen siirtyy Asuntosäätiöön kiinteistösijoitus- ja hallintayhtiö Round Hill Capitalista, jossa hän on toiminut vuodesta 2020 alkaen varainhoidonjohtajana ja Olo Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin Helminen on työskennellyt Kuntarahoituksessa rahoituksesta vastaavana johtajana sekä TA-Yhtymä Oy:ssä toimitusjohtajana.
”Odotan innolla uuden tehtäväni alkua. Asuntosäätiöllä on pitkä ja arvostettu historia asuntosektorin merkittävänä yleishyödyllisenä toimijana ja sen rooli kohtuuhintaisen asumisen turvaajana on ainutlaatuinen. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta asuntosektorilla eri rooleissa, rakennuttamisen, rahoituksen ja sijoitustoiminnan parissa. Asuntosäätiössä pääsen yhdistämään kokemukseni siihen, mikä vaikuttaa ihmisten arkeen: toimiviin, kestäviin ja kohtuuhintaisiin koteihin. Tavoitteeni on vahvistaa edelleen Asuntosäätiön asemaa luotettavana ja uudistumiskykyisenä toimijana yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa”, kertoo Jukka Helminen.
”Toivotan Jukka Helmisen lämpimästi tervetulleeksi Asuntosäätiöön, ja kiitän loppuvuodesta eläkkeelle jäävää Esa Kankaista erinomaisesta ja pitkäjänteisestä työstä Asuntosäätiössä. Kohtuuhintainen asuminen ja monipuolinen asuntotarjonta ovat olleet Suomessa keskeinen osa hyvinvointivaltiota. Nyt asuntopolitiikka on yhteiskunnassamme murroksessa. ’Hyvä koti kaikille’ -mission mukaisesti Asuntosäätiö työskentelee jatkossakin aktiivisesti kohtuuhintaisen asumisen ja hyvin kotien puolesta. Uskon vahvasti, että yhdessä asuntosäätiöläisten kanssa Jukka luo kestävän ja vaikuttavan tulevaisuuden Asuntosäätiölle,” sanoo Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Viita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Kuvat
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeusasuntoja Helsingin Herttoniemeen12.8.2025 09:57:40 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö rakennuttaa Laivalahdenkatu 6:een 31 asumisoikeusasuntoa. Pohjola Rakennus Suomi Oy aloitti rakentamisen toukokuussa ja kohteen on määrä valmistua loppukesästä 2026.
Lomalle levollisin mielin – huolehdi koti lomakuntoon23.6.2025 11:46:23 EEST | Tiedote
Lomakauden kynnyksellä monessa kodissa valmistaudutaan reissuun tai mökille lähtöön. Koti saattaa olla viikkojakin tyhjillään, joten se kannattaa valmistella lomakuntoon. Jopa neljä viidestä suomalaisesta pelkää kodille aiheutuvia vahinkoja, yleisimmin huolta aiheuttavat tulipalo ja vesivahinko.
Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeustaloja Espoon Säteriin17.6.2025 14:38:06 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö ja Rakennusliike Soimu Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen uuden asumisoikeuskohteen rakennuttamisesta Espoon Säteriin. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja hanke valmistuu loppuvuodesta 2026.
Asuntosäätiö rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Pirkkalaan13.6.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö ja Lujatalo ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen kuusikerroksisen asumisoikeuskohteen rakennuttamisesta Pirkkalaan. Kohteen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2025 ja hanke valmistuu arviolta elokuun lopulla 2026.
Helsingin Verkkosaareen ja Tampereen Ojalaan valmistui Asuntosäätiön uusia asumisoikeusasuntoja27.5.2025 13:12:00 EEST | Tiedote
Asuntosäätiön uudet asumisoikeuskohteet ovat valmistuneet Helsingin Verkkosaareen ja Tampereen Ojalaan. Kohteisiin valmistui yhteensä 71 uutta asumisoikeusasuntoa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme