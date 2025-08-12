Asuntosäätiö

Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi Jukka Helminen

14.8.2025 10:40:00 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote

Jukka Helminen on nimitetty Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi, ja seuraa tehtävässä eläkkeelle loppuvuodesta 2025 jäävää toimitusjohtaja, rakennusneuvos Esa Kankaista. Helminen aloittaa työnsä Asuntosäätiössä lokakuussa varatoimitusjohtajana.

Jukka Helminen

Jukka Helmisellä (s. 1964) on monipuolinen ja pitkä kokemus kiinteistöalalta. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Helminen siirtyy Asuntosäätiöön kiinteistösijoitus- ja hallintayhtiö Round Hill Capitalista, jossa hän on toiminut vuodesta 2020 alkaen varainhoidonjohtajana ja Olo Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin Helminen on työskennellyt Kuntarahoituksessa rahoituksesta vastaavana johtajana sekä TA-Yhtymä Oy:ssä toimitusjohtajana.

”Odotan innolla uuden tehtäväni alkua. Asuntosäätiöllä on pitkä ja arvostettu historia asuntosektorin merkittävänä yleishyödyllisenä toimijana ja sen rooli kohtuuhintaisen asumisen turvaajana on ainutlaatuinen. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta asuntosektorilla eri rooleissa, rakennuttamisen, rahoituksen ja sijoitustoiminnan parissa. Asuntosäätiössä pääsen yhdistämään kokemukseni siihen, mikä vaikuttaa ihmisten arkeen: toimiviin, kestäviin ja kohtuuhintaisiin koteihin. Tavoitteeni on vahvistaa edelleen Asuntosäätiön asemaa luotettavana ja uudistumiskykyisenä toimijana yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa”, kertoo Jukka Helminen.

”Toivotan Jukka Helmisen lämpimästi tervetulleeksi Asuntosäätiöön, ja kiitän loppuvuodesta eläkkeelle jäävää Esa Kankaista erinomaisesta ja pitkäjänteisestä työstä Asuntosäätiössä. Kohtuuhintainen asuminen ja monipuolinen asuntotarjonta ovat olleet Suomessa keskeinen osa hyvinvointivaltiota. Nyt asuntopolitiikka on yhteiskunnassamme murroksessa. ’Hyvä koti kaikille’ -mission mukaisesti Asuntosäätiö työskentelee jatkossakin aktiivisesti kohtuuhintaisen asumisen ja hyvin kotien puolesta. Uskon vahvasti, että yhdessä asuntosäätiöläisten kanssa Jukka luo kestävän ja vaikuttavan tulevaisuuden Asuntosäätiölle,” sanoo Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Viita.

Jukka Helminen
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

asuntosaatio.fi

