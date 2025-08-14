Uudistuva Helsinki International Horse Show palaa Helsingin Messukeskukseen – uusi Messukeskus Areena ensi kertaa käyttöön urheilutapahtumassa
Helsingin Messukeskuksessa ensimmäisen kerran 40 vuotta sitten järjestetty Helsinki International Horse Show palaa Messukeskukseen helmikuussa 2026 ja siirtyy samalla uuteen vaihteeseen. Tapahtumaan on tulossa merkittäviä uudistuksia ja se on astumassa isojen kansainvälisten ratsastustapahtumien joukkoon. Myös tapahtuma-areena uudistuu, ja uusi Messukeskus Areena nähdään ensimmäistä kertaa urheilutapahtumassa. Suomen suurin sisäareenatapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.2.–1.3.2026.
Helsinki International Horse Show siirtyy uuden tapahtumapaikan myötä uuteen tulevaisuuteen – 2.0-maailmaan. Aiemmin Horse Show on ollut hyvin urheiluorientoitunut tapahtuma. Nyt sen ympärille on rakennettu koko perheen tapahtuma, joka on sekoitus huippu-urheilua, monipuolista ohjelmaa ja ainutlaatuista tunnelmaa.
”Siitä tulee todellinen hevostapahtuma, jossa on paljon aiempaa enemmän nähtävää ja koettavaa, ohjelmaa ja elämyksiä. Kansainvälinen osuus on entistä tuhdimpi, nyt torstaiaamupäivästä aina sunnuntai-iltaan. Haluamme myös löytää uutta asiakaskuntaa ja nousta yhdeksi Suomen suurimmista tapahtumista”, tapahtuman toimitusjohtaja Valtteri Gundersby kuvailee.
Nelipäiväinen tapahtuma huipentuu esteratsastuksen World Cup -sarjan osakilpailuun, jossa maailman parhaat ratsastajat ja upeat hevoset kilpailevat suuryleisön edessä. Tapahtumaan odotetaan 450 hevosta, ja jaossa on yhteensä 530 000 euroa palkintorahaa.
”Olemme luoneet käsitystä siitä, mikä toimisi Suomessa parhaiten ja kirkastaneet käsitystä siitä, kuka on Horse Show -kävijä. Visiona on kasvaa maailman parhaaksi ratsastuskilpailuksi sekä Suomen suurimmaksi vuosittaiseksi urheilutapahtumaksi”, Gundersby sanoo.
Tapahtuma-alueella on kilpailukenttien lisäksi OP Uusimaa -keppihevosareena, jossa järjestetään kilpailuja ja yleisö pääsee kokeilemaan lajia. Luvassa on myös ponitalutusta.
Messukeskus Areena nähdään ensimmäistä kertaa urheilutapahtumassa
Messukeskus mahdollistaa tapahtuman järjestämisen saman katon alla. Kilpailua varten rakennetaan kaksi täysmittaista kilpailukenttää ja samalla uusi Messukeskus Areena 7500 henkilön liikuteltavine katsomoineen otetaan käyttöön urheilutapahtumassa.
”Olemme valtavan iloisia yhteistyöstä Helsinki International Horse Show’n kanssa. Tapahtuman paluu Pasilaan avaa uudenlaisen sivun myös Helsingin Messukeskuksen historiassa, kun uusi Messukeskus Areena -tapahtuma-areenamme nähdään ensi kertaa urheilutapahtuman käytössä. Kyseessä on noin 6 miljoonan euron investointi, joka täydentää Helsingin tapahtumatilatarjontaa areenatyyppisten tilojen osalta”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen toteaa.
Vähävaraisille lapsiperheille lahjoitetaan 5000 pääsylippua
Helsingin Messukeskus ja Helsingin kaupunki ovat mukana tapahtuman hyväntekeväisyyshankkeessa, jossa mahdollistetaan 5000 vähävaraisen lapsiperheen osallistuminen Helsinki International Horse Show -tapahtumaan. Lippukampanjan ansiosta Helsingin alueen lapsiperheet pääsevät kokemaan unohtumattomia elämyksiä ja osallistumaan ohjelmaan tapahtumassa.
Helsinki International Horse Show’n lipunmyynti käynnistyy tänään Ticketmasterin kautta. Marraskuussa on lisäksi tulossa myyntiin edullisempi messulippu, jolla hevosista ja ratsastuksesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan tapahtumaan.
Marcus Bergström, liiketoimintajohtaja, Helsingin Messukeskus, p. +358 44 562 4524, marcus.bergstrom@messukeskus.com
