Mitä Suomi luki lomalla? Kesän myydyimpien kirjojen listat julki

Kesä- ja heinäkuun kirjalistoja tarkasteltaessa myydyin kirja oli Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa - Janne Lehtosen tarina (WSOY 2025), toisena listalta löytyy Daniel Hurstin Lääkärin vaimo (Jentas 2025) ja kolmatta sijaa pitää Jo Nesbøn Suden hetki (Johnny Kniga 2025).

Kärkikolmikko koostuu dekkareista ja tositarinoista, ja nämä genret kiinnostivat suomalaisia kesällä laajemminkin. Erityisesti dekkareiden ja jännityskirjallisuuden painotus listalla korostuu: jopa kolmannes 20 myydyimmän kirjan kärjestä tarjoaa lukijalleen jännitystä.

Klassikot kuuluvat kesään

Dekkareiden lisäksi kesällä luetaan myös klassikoiksi laskettavia teoksia. Tänä vuonna listoille nousivat esimerkiksi Antoine de Saint-Exupéryn Pikku Prinssi (WSOY), Tove Janssonin Kesäkirja (WSOY) sekä George Orwellin Vuonna 1984 (WSOY).

”Tove Janssonin Kesäkirja nousee kesäisin suosioon vuodesta toiseen. Tänä vuonna teos on erityisen ajankohtainen, koska kirjaan perustuva elokuva sai ensi-iltansa alkuvuodesta. Tämä kuvaa hyvin sitä, että parhaimmillaan kirja kestää aikaa ja on ajankohtainen sekä kiinnostava vuosikymmenestä toiseen”, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Lasten ja nuorten kesän 2025 suosikit

Lasten ja nuorten äänikirjoissa korostuu Kookosbanaani-kirjasarja (SAGA Egmont), jonka peräti seitsemän osaa löytyy listalta. Lasten ja nuorten äänikirjojen ykkössijaa pitää klassikko Kani joka tahtoi nukahtaa (Otava).

Painetuista kirjoista suosioon nousivat ikisuosikit, kuten Tatu ja Patu -kirjat (Otava). Lisäksi ajankohtaiset, viime vuosien suosikit kuten Rambon talli -kirjasarjan teokset Kadonneiden hevosten mysteeri (WSOY 2024) sekä Kultaharjan salaisuus (WSOY 2025) löytyvät kesän myydyimpien joukosta.

Lukemisen lisäksi myös muuta tekemistä

Perinteisten luettavien kirjojen lisäksi myyntilistoille nousivat erityisesti tekemiskirjat. Painettujen tietokirjojen listalta löytyy lukuisia värityskirjoja ja lisäksi Murha! Osa 2 - 100 mysteeriä nojatuolietsiville (Gummerus 2025), joka osaltaan tukee ajatusta suomalaisista dekkarikansana.

”Kesällä ja myös alkusyksyllä korostuu, että kirjakaupat tarjoavat kävijöilleen luettavan lisäksi paljon muutakin. Väritys- ja muut tehtäväkirjat ovat siitä oiva esimerkki. Alkusyksystä erityisesti toimisto- ja koulutarvikkeet kiinnostavat”, Karlsson kertoo.

Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.

Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.

Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.