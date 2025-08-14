Kempower sähköistää Norjan lentoliikennettä toimittamalla täyssähkölentokoneen latausinfraa Stavangerin lentoasemalle

DRiiV Solutions on suunnitellut ja toimittanut Stavangerin lentoasemalle ainutlaatuisen latausinfrastruktuurin Kempowerin latausratkaisuilla hankkeessa, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa Norjan asema päästöttömän ja vähäpäästöisen ilmailun kansainvälisenä testiareenana.

Kempowerin Control Unit -latausjärjestelmä antaa virtaa uudelle täyssähkölentokoneelle, joka liikennöi Stavangerin ja Bergenin lentoaseman välillä syksystä 2025 alkaen.

Säännölliset rahtitestilennot Stavangerin ja Bergenin lentoaseman välillä auttavat osoittamaan sähkölentokoneiden käyttökelpoisuuden.



Stavanger, Norja – 14.08.2025 – Kempowerin myynti- ja huoltokumppani DRiiV Solutions on toimittanut Kempowerin laitteilla varustetun latausinfrastruktuurin Stavangerin lentoasemalle osana kokeilua, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa Norjan asema päästöttömän ja vähäpäästöisen ilmailun kansainvälisenä testiareenana. Latauslaite antaa virtaa uudelle täyssähkölentokoneelle, joka lentää Stavangerin lentoaseman ja Bergenin lentoaseman välillä syksystä 2025 alkaen.

Norja on edelläkävijä Ilmailun sähköistämisessä ja sen vuoristoisessa maastossa ovat tärkeitä lyhyitä matkoja tekevät pienlentokoneet, jotka soveltuvat parhaiten sähköistämiseen. Huhtikuussa 2024 norjalainen lentoasemaoperaattori Avinor ja Norjan siviili-ilmailuviranomainen aloittivat yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä Norjasta kansainvälinen päästöttömän ja vähäpäästöisen ilmailun testiareena. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kestävään ilmailuun testilennoilla ja infrastruktuuria Kehittämällä.

Ensimmäisenä käynnistyvät Stavangerin ja Bergenin lentoasemien väliset säännölliset testilennot. Rahtilennot tehdään amerikkalaisen BETA-lentokonevalmistajan täyssähköisellä ALIA-koneella, jota lentää Bristow Norway. Koelentojen tavoitteen on todistaa sähkölentokoneiden käyttökelpoisuus.

DRiiV Solutionsin johtamassa hankkeessa Stavangerin lentoasemalle on asennettu Kempower Control Unit -laturi yhdistettynä Kempower Power Unit -tehoyksikköön, joka kykenee tuottamaan jopa 300 kW:n tehon sähkölentokoneelle. DRiiV:n tiimi suunnitteli ainutlaatuisen latausjärjestelmän, jossa Kempower Control Unit-laturin 5 metriä pitkä latauskaapeli upotettiin maan alle. Laturi sijaitsee lämmitettävässä laatikossa suojassa lumelta, minkä ansiosta se on käyttökelpoinen ympäri vuoden.

Ensimmäinen koelento tehtiin perjantaina 8. elokuuta 2025, ja koelennot on tarkoitus aloittaa alkusyksystä.

"Tieajoneuvojen sähköistäminen on ollut erittäin menestyksekästä ja nyt on ilmailualan aika liittyä tähän liikkeeseen. Norja on houkutteleva markkina-alue uusien teknologioiden varhaiselle käyttöönotolle ja tärkeä toimija pyrkimyksessä kohti fossiilivapaata ilmailua vuoteen 2050 mennessä", sanoo DRiiV Solutionsin toimitusjohtaja Kristoffer Hurv.

"Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, miten erotumme tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja kaikenlaisille sähköajoneuvoille – olipa kyse sitten lentokoneista, raskaista kuorma-autoista tai henkilöautoista. Olemme myös hyvin ylpeitä ja kiitollisia vahvasta kumppanuudestamme Kempowerin kanssa, mikä mahdollistaa tämänkaltaiset hankkeet”, Hurv jatkaa.

”Olemme ylpeitä voidessamme tukea maailman johtavaa kokeilua yhdessä arvostetun kumppanimme DRiiV Solutionsin kanssa, joka on työskennellyt kanssamme reilun vuoden ajan”, sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

"DRiiV Solutionsin tiimi on jatkuvasti syventänyt tietämystään tuotteistamme ja ratkaisuistamme sekä osoittanut vahvaa sitoutumista laatuun ja innovointiin. Tämä lentokonehanke kuvastaa DRiiV Solutionsin näkemystä ja asiantuntemusta, ja olemme erittäin ylpeitä siitä, että he ovat valinneet meidät luotettavaksi toimittajakseen. Odotamme innolla, miten kokeilut kehittyvät Norjan jatkaessa sähköisen ilmailun kehityksen edistämistä", sanoo Kanerva.



Kuvat Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Andreas Bjelland Eriksenistä Stavangerin lentoaseman uudella sähkölentokoneen laturilla on ottanut Camilla Walla/Avinor.





