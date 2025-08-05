Akkreditointi Huuhkajien syyskuun otteluihin
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Huuhkajien syksy käynnistyy kahdella vierasottelulla. Torstaina 4. syyskuuta Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa.
Media-akkreditointi Huuhkajien syyskuun otteluihin on avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin sunnuntaihin 31. elokuuta mennessä.
Akkreditointi A-maaotteluun Norja – Suomi 4.9.2025 >>
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Puola – Suomi 7.9.2025 >>
Seitsemän pistettä neljästä ottelusta kerännyt Suomi johtaa MM-karsintalohkoaan. Vasta kaksi ottelua pelannut Hollanti on toisena kuudella pisteellä. Kolmesta ottelusta kuusi pistettä kerännyt Puola on lohkon kolmannella sijalla.
Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa. Löydät lohkotilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
