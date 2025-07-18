Roope Salmisen ja Attendon podcast-uutuus: Toinen mahdollisuus kertoo toivosta ja toipumisesta

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat Suomessa merkittävä ja laaja-alainen yhteiskunnallinen haaste. Arviolta joka viides suomalainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöistä, kuten masennuksesta, ahdistuksesta tai muista psyykkisistä ongelmista. Myös päihteiden väärinkäyttö on yleistä, ja sillä on usein kytkös mielenterveysongelmiin. Näiden ongelmien monisyisyys vaikuttaa yksilöiden lisäksi perheisiin, työyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan. Aiheesta puhutaan kuitenkin edelleen liian vähän.

Toinen mahdollisuus -podcastissa ääneen pääsevät nyt he, joiden tarinat jäävät usein kuulematta. Sarja kannustaa avoimuuteen ja keskusteluun – sekä näyttää, että apua on saatavilla.

Kaikilla on oikeus uuteen alkuun

Me Attendolla uskomme, että jokainen ansaitsee mahdollisuuden parempaan huomiseen. Attendo-kodeissa rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa tietä kohti omannäköistä elämää, jossa menneisyyden haasteet eivät määritä koko loppumatkaa.

"Meillä uskotaan vahvasti toisiin mahdollisuuksiin. Siksi halusimme yhdessä Roope Salmisen kanssa kertoa asukkaidemme tarinoita mielenterveys- ja päihdepalveluidemme puolelta. Lahja, Nemo ja Nea-Noora ovat rohkeasti avanneet omaa matkaansa ja sitä, miten saatu tuki on mahdollistanut uuden alun. Meidän tehtävämme ei ole pelkästään tarjota koteja kuntoutujille, vaan myös pitää heidän puoliaan ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus parempaan huomiseen", kertoo Attendon mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja Teemu Peltomäki.

