Attendo

Roope Salmisen ja Attendon podcast-uutuus: Toinen mahdollisuus kertoo toivosta ja toipumisesta

14.8.2025 11:19:19 EEST | Attendo | Tiedote

Jaa

Attendo on julkaissut uuden Toinen mahdollisuus -podcastin, joka tuo kuulijoiden ulottuville rohkeita ja koskettavia tarinoita elämän haasteista. Podcast on toteutettu yhdessä juontaja Roope Salmisen ja Attendon asukkaiden kanssa. Podcastin tavoitteena on lisätä ymmärrystä, murtaa tabuja ja nostaa esiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa.

Attendon Toinen mahdollisuus -podcastin juontajana on Roope Salminen.
Attendon Toinen mahdollisuus -podcastin juontajana on Roope Salminen.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat Suomessa merkittävä ja laaja-alainen yhteiskunnallinen haaste. Arviolta joka viides suomalainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden häiriöistä, kuten masennuksesta, ahdistuksesta tai muista psyykkisistä ongelmista. Myös päihteiden väärinkäyttö on yleistä, ja sillä on usein kytkös mielenterveysongelmiin. Näiden ongelmien monisyisyys vaikuttaa yksilöiden lisäksi perheisiin, työyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan. Aiheesta puhutaan kuitenkin edelleen liian vähän.

Toinen mahdollisuus -podcastissa ääneen pääsevät nyt he, joiden tarinat jäävät usein kuulematta. Sarja kannustaa avoimuuteen ja keskusteluun – sekä näyttää, että apua on saatavilla. 

Kaikilla on oikeus uuteen alkuun 

Me Attendolla uskomme, että jokainen ansaitsee mahdollisuuden parempaan huomiseen. Attendo-kodeissa rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa tietä kohti omannäköistä elämää, jossa menneisyyden haasteet eivät määritä koko loppumatkaa. 

"Meillä uskotaan vahvasti toisiin mahdollisuuksiin. Siksi halusimme yhdessä Roope Salmisen kanssa kertoa asukkaidemme tarinoita mielenterveys- ja päihdepalveluidemme puolelta. Lahja, Nemo ja Nea-Noora ovat rohkeasti avanneet omaa matkaansa ja sitä, miten saatu tuki on mahdollistanut uuden alun. Meidän tehtävämme ei ole pelkästään tarjota koteja kuntoutujille, vaan myös pitää heidän puoliaan ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus parempaan huomiseen", kertoo Attendon mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja Teemu Peltomäki

Kuuntele Toinen mahdollisuus -podcast: https://open.spotify.com/show/0JYiCCcORJwfs2LrSxsuRd?si=db5d6b539f094286  

Lisätietoja: 

Teemu Peltomäki, Attendon mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja 
teemu.peltomaki@attendo.fi 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun ja terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi

Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.   
Me olemme Attendo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye