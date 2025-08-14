SDP:n Perholehto vaatii haittaverojen korvamerkintää päihdehaittojen ehkäisyyn – “Resurssit ovat räikeässä ristiriidassa ongelmien laajuuden kanssa”
Suomi kerää vuosittain yli kolme miljardia euroa alkoholista, tupakasta ja rahapeleistä, mutta vain murto-osa ohjautuu budjetin kautta haittojen päihdehaittojen ehkäisyyn. SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehdon mukaan tilanne on kestämätön: ilman korvamerkittyä rahoitusta ehkäisevä työ kuihtuu, vaikka ongelmat kasvavat ympärillä.
– Huumekuolemia on enemmän kuin liikennekuolemia, alkoholiriippuvuuksien määrä kestämättömällä tasolla ja peliriippuvuus kurjistaa monen arkea. Samaan aikaan hallitus ajaa alas ehkäisevää työtä ja järjestöjen toimintaa. Hyvinvointialueiden leikkausten vuoksi kuntoutukseenkin on yhä vaikeampi päästä, Perholehto sanoo.
Vuonna 2023 alkoholiveron, tupakkaveron ja rahapelituottojen yhteispotti oli yli 3 miljardia euroa. Perholehto ehdottaa kiireellistä selvitystä haittaverotuottojen kohdentamisesta päihdetyöhön.
– Tympeäähän se tässä tilanteessa olisi, jos emme edes selvitä mahdollisuutta korvamerkitä päihde- ja riippuvuusverotuksen tuloista osaa suoraan haittojen ehkäisyyn. Jo yksikin prosenttiyksikkö merkitsisi vuositasolla tärkeää summaa, jonka avulla kuroa umpeen nykyresurssien ja todellisen tarpeen välistä rotkoa, Perholehto painottaa.
Tilanne on Perholehdon mukaan erityisen hälyttävä uusien huumeiden vuoksi. THL:n mukaan “peukku” eli alfa-PVP on yleisin ja pisimpään käytössä ollut uusi psykoaktiivinen aine Suomessa. Jätevesitutkimukset osoittavat käytön moninkertaistuneen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.
– Esimerkiksi Helsingin päihdepalveluista kuultiin kesällä hälyttävä tieto siitä, että peukun käyttäjiä on vieroituksessa jo yhtä paljon kuin alkoholin käyttäjiä. Jos tämä ei ole herätyshuuto, mikä sitten, Perholehto kysyy.
Perholehto kritisoi myös päihde- ja rikospolitiikan yksinkertaistuksia.
– Politiikassa penätään usein kovempia rangaistuksia ja vaaditaan lisää viranomaisia. Samat toimijat tulevat myös esittäneeksi muita toimia, jotka lisäävät eriarvoisuutta ja heikentävät köyhimpien asemaa entisestään. Näin päihderiippuvaiset vain sysätään kovempaan ahdinkoon, hän toteaa.
Perholehdon mukaan Suomessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja monialaisia toimia, jotka huomioivat sekä pahoinvoinnin juurisyyt että jo syntyneiden ongelmien korjaavan työn.
– En ole eri mieltä siitä, etteikö Suomeen tarvita lisää poliiseja ja asiantuntijoiden arvioiden pohjalta huumekauppiaille kovempia tuomioita. Mutta niin kauan kuin emme tee mitään perusongelmalle, päihteet ovat jatkossakin liian monelle vaihtoehto. Vastuulliseen politiikkaan kuuluu ajatus siitä, että ehkäisemme haasteita ja myös rakennamme väylän ulos rikollisesta toiminnasta tai päihdekierteestä, Perholehto päättää.
Pinja Perholehto
Kuvat
