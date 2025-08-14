Blockfest tuo Lil Babyn ensimmäistä kertaa Suomeen - festivaali panostaa yhteisöllisyyteen
Pian loppuunmyyty Blockfest panostaa tänä vuonna entistä enemmän yhteisöllisyyteen ja tuo Suomeen ensimmäistä kertaa supertähden Lil Babyn. Kansainvälisistä nimistä lavalle nousevat myös Sexyy Red, A Boogie Wit da Hoodie ja Central Cee sekä lukuisat kotimaiset ja ulkomaiset hiphopin kärkinimet. Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali järjestetään 15.–16.8.2025 Tampereen Ratinan stadionin ja Ratinanniementapahtumapuistossa.
Blockfest järjestää yhdessä OnePlussan ja Gilla FC:n kanssa kaverihaun, joka helpottaa samanhenkisen seuran löytämistä festareille. Yli 3 000 kävijää vastasi Blockfestin ja OnePlussan kyselyyn: 92 % tulee paikalle kaveriporukan kanssa, 20 % puolison kanssa ja 2 % yksin. Viime vuoden 80 000 kävijän perusteella tämä tarkoittaa noin 1 600 yksin tulevaa festivaalivierasta. Joka kuudes (18 %) kertoo, että seuran löytäminen festareille on hieman vaikeaa.
"Blockfest on vahvasti yhteisöllinen tapahtuma, ja vaikka paikalle tulisi yksin, voi löytää uusia ystäviä helposti. Halusimme OnePlussan kanssa madaltaa kynnystä tutustua muihin jo ennen festaria – ja myös paikan päällä”, kertoo Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.
Kaverihaku toteutettiin jo ennakkoon Blockfestin, OnePlussan ja Gilla FC:n Instagram-tileillä. Festarikävijät voivat esitellä itsensä ja lempiartistinsa kommenttikentässä ja löytää muita samanhenkisiä ihmisiä. Ilmiö on jo kerännyt suosiota TikTokissa, jossa käyttäjät tekevät videoita kaveriseuraa etsiessään. Festivaaliviikonlopun aikana OnePlussan Lounge-alue sekä molempina päivinä järjestettävät etkot tarjoavat mahdollisuuden kohdata uusia kavereita rennossa ympäristössä, osallistua aktiviteetteihin ja tavata Gilla FC:n somevaikuttajia. Etkot antavat mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin ennen kuin portit avautuvat.
Laadukkaan artistikattauksen lisäksi Blockfest panostaa tänäkin vuonna turvalliseen ilmapiiriin ja hyvinvointiin. Festivaalialueella on erillinen HAPPEE-alue, jossa voi rauhoittua ja kohdata mielenterveys- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita tukihenkilöitä. Heidät tunnistaa tuttuun tapaan vaaleansinisistä “Miten menee?” -liiveistä.
Fashion Street -alue puolestaan tarjoaa kotimaisille vaatebrändeille mahdollisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan hiphop-kulttuurin ytimessä.
Jenna-Juulia Rekiö
