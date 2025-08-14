Muun muassa leikkausjonojen purku ja vammaispalvelujen menoylitykset heikentävät Keski-Suomen hyvinvointialueen tulosennustetta
Keski-Suomen hyvinvointialueen tämän vuoden menot ovat nousemassa 1,487 miljardiin euroon. Tulosennuste on heikentynyt tammi-maaliskuun ennusteeseen verrattuna 9 miljoonalla eurolla ja tämän vuoden talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä 30 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät hyvinvointialueen puolivuotiskatsauksen ennakkotiedoista.
Tulosennustetta ovat heikentäneet muun muassa leikkausjonojen purku, työvoiman vuokraus terveydenhuollossa, hoitotarvikejakelun suunniteltua suuremmat kustannukset ja vammaispalvelujen kasvanut menojen ylitys. Lastensuojelussa menot eivät ole enää kasvaneet merkittävästi. Konsernipalvelut ovat alittamassa talousarvion.
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet ei pidä tilannetta tyydyttävänä, vaikka menojen kasvu sinällään selittyy palvelutarpeeseen vastaamisella.
- Budjettia tehdessä emme ole osanneet ennakoida riittävästi palvelutarpeita ja niihin vastaamista emmekä myöskään ole sopeuttaneet toimintaamme riittävän nopeasti. Tämä asettaa myös todella tiukan talouskurin ensi vuodellekin, sillä ensi vuonna on tulojen ja menojen oltava tasapainossa. Emme ole onnistuneet kuromaan kiinni tilinpäätöksen heijastevaikutuksia, jotka koskivat muun muassa lastensuojelun ja vammaispalvelujen menoja, Tollet sanoo.
- Asiakastyytyväisyys meillä on ollut lähes erinomaisella tasolla ja monissa palveluissa alitamme hoitotakuun. Tästä kiitos ammattitaitoiselle henkilöstöllemme, joka on ollut tiukoilla organisaation ja palveluiden uudistamisen sekä sopeuttamistoimien keskellä, Tollet lisää.
Palvelujen sopeuttamisessa talouden raameihin on edelleen tehtävää.
- Nyt kesällä tehdyt lisäsopeuttamistoimet eivät käännä talouden kokonaiskuvaa vaan meillä on edelleen sopeuttamistarvetta. Juuri päätetystä koko henkilöstön lomautuksesta haemme tässä tilanteessa mahdollisimman suurta säästöä, Tollet kertoo.
- Talousjohtamista parannamme koko ajan. Olemme vahvistamassa controller-toimintaa ja uudistamassa talouden raportointia. Nostamme myös hankintojen hyväksymistä ylemmäksi organisaatiossa. Samoin vahvistamme hankintaosaamista. Meidän on saatava ostopalvelut nykyistä paremmin hallintaan, Tollet lisää.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa tulosennuste ei ole enää juurikaan heikentynyt. Tulospoikkeama on 7,6 miljoonaa euroa. Lastensuojelussa palvelutarpeet ovat kasvaneet ja ostopalveluissa on ollut hinnankorotuksia. Lastensuojelun kustannuksia käydään läpi erillisessä ohjausryhmässä ja omaa tuotantoa on kasvatettu. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelussa sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa on pysytty hoitotakuuseen. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelutiimeissä ikärajaa on laajennettu 13-22-vuoteen. Se on lisännyt asiakasmäärää ennakoitua enemmän.
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa tulosennuste on heikentynyt 10 miljoonaan euroon. Vammaispalveluissa talousarvio on ylittymässä yli 7 miljoonalla eurolla. Vammaispalvelun kulukehityksen taittamiseksi työskentelee erillinen ohjausryhmä.
Terveydenhuollon palveluissa tulosennuste on kasvanut 16 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Tulosennusteen heikkeneminen johtuu muun muassa siitä, että leikkausjonoja on purettu uhkasakon välttämiseksi. Lisäksi työvoiman vuokraus ja hoitotarvikejakelun suunniteltua suuremmat menot ovat heikentämässä tulosta. Terveydenhuollon talousarviossa olevia määrättyjä tuloja ei ole myöskään toteutumassa. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy lääkärille oli keskimäärin 23 vuorokautta hoitotakuun ollessa 90 päivää. Suun terveydenhuollossa jonotusaika hammaslääkärille oli keskimäärin 82 päivää hoitotakuun olleessa 180 päivää.
Konsernipalveluissa tulosennuste alittaa budjetin 2,3 miljoonalla eurolla. Konsernipalveluissa on kevennetty hallintoa ja tehostettu tukipalveluja. Pelastuspalveluissa tulosennuste on 0,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.
Tulosennusteen mukaan hyvinvointialueen toimintakulut olisivat tänä vuonna 1,487 miljardia euroa, toimintatuotot 182 miljoonaa euroa, valtion rahoitus 1,271 miljardia euroa ja tilikauden alijäämä 73 miljoonaa euroa.
Keski-Suomen hyvinvointialue julkaisee ennakkotietoja puolivuotiskatsauksesta, koska tiedot on raportoitava Valtiokonttorille 15.8. mennessä. Varsinainen puolivuotiskatsaus julkaistaan 21.8. osana aluehallituksen esityslistaa. Aluehallitus käsittelee puolivuotiskatsausta kokouksessaan 26.8.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jan TolletHyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
