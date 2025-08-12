Pellervon taloustutkimus PTT

KUTSU: PTT-ennusteen julkistus Kuopiossa 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa ja Savossa?

Miltä vaikuttavat Suomen maa- ja elintarviketalouden lähivuosien näkymät – lähteekö ruokavienti vetämään, miten kehittyvät maatalousyrittäjien markkinatuotot, elintarviketeollisuus ja ruuan hinta? Entä miten ennusteen arviot peilautuvat Pohjois-Savoon?

Tervetuloa mukaan, kun Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn ennusteensa maa- ja elintarviketaloudesta Kuopiossa 25. syyskuuta 2025. Ennustamme muun muassa, miten ruuan hinta lähivuosina kehittyy, miten kotimainen maatalous menestyy ja millaisia ovat ruokaketjun kasvunäkymät.

Tilaisuudessa kuullaan myös paikallisten alan toimijoiden näkemyksiä maatalouden ja koko ruokasektorin tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lisäksi pohdimme, mitkä ovat Pohjois-Savon vahvuuksia ja millaista kehitystä alueella tapahtuu. Entä mitä muut maakunnat voisivat oppia savolaisilta?

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maa- ja elintarviketaloudesta kiinnostuneille! Tapahtuman järjestävät yhteistyössä PTT, Kuopion kaupunki, Valio, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon Agri-Food klusteri.

Aika: 25.9. klo 9.00–12.00
Paikka: Kuopion kaupungintalo, juhlasali, Tulliportinkatu 31

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä! Huom: voit ilmoittautua joko lähitilaisuuteen tai verkkolähetykseen, mutta keskusteluun osallistuminen ja kysymysten esittäminen on mahdollista vain paikan päällä.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/989D88E48F9A13BE

Tilaisuus alkaa aamukahvilla ja vapaalla jutustelulla klo 9.00 ja varsinainen ohjelma 9.30.

Tilaisuuden ohjelma

Avaus: Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti

Osuuskunta Maitosuomen puheenvuoro: toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen, Osuuskunta Maitosuomi, Valioryhmä

Syksyn 2025 maa- ja elintarviketalouden ennuste: PTT:n maatalousekonomistit

Paneelikeskustelu: Maa- ja elintarviketalouden näkymät Pohjois-Savossa ennusteen valossa – teemoina mm. investoinnit, vienti, tulevaisuuden osaajat ja huoltovarmuus.

Paneelin puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tytti Määttä

Paneelissa mukana:
lypsykarjatilayrittäjä Jarkko Hyttinen, Sonkajärvi
toimitusjohtaja Mikko Junttila, Osuuskauppa PeeÄssä
lehtori Kati Partanen, Savonia-ammattikorkeakoulu
siipikarjaliiketoiminnan johtaja Matti Perälä, Atria
ruokaviennin kasvujohtaja Jukka Vainionpää, Ruokatieto Yhdistys ry
tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg, PTT

Kysymyksiä ja keskustelua

Tilaisuus päättyy noin klo 12.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?

