ETL:n terveiset budjettiriiheen: Vakaa ja ennakoitava politiikka turvaa ruoka-alan kasvun
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) muistuttaa päättäjille syksyn budjettiriihen alla, että ruoka-alan yritykset tarvitsevat selkeän ja vakaasti linjatun toimintaympäristön, jossa ne voivat kasvaa, investoida ja kehittää toimintaansa yli hallituskausien. Tällaiset toimintaolosuhteet varmistetaan pitkäjänteisellä ja ennakoitavalla politiikalla.
Suomalainen elintarviketeollisuus on keskeinen osa maamme huoltovarmuutta. Ala työllistää 40 000 henkeä 2 600 yrityksessä ja tuo elinvoimaa maaseudulta kaupunkeihin.
– Ennakoitavuus verotuksessa, kannusteet investoinneille, osaavan työvoiman saatavuus ja kestävyysratkaisut kulkevat käsi kädessä. Ne kaikki on huomioitava tulevan budjettiriihen päätöksissä, jotta Suomi voi vahvistaa asemaansa kestävän ruokatuotannon edelläkävijänä, ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä vaatii.
Elintarviketeollisuuden terveiset budjettiriiheen:
Luovutaan virvoitusjuomaveron korotuksesta
Virvoitusjuomaveron kiristäminen uhkaa suoraan kotimaista juomateollisuutta. Vero heikentää yritysten investointi- ja työllistämiskykyä. Jo nyt Suomessa kannetaan eurooppalaisittain erittäin raskasta virvoitusjuomaveroa.
Tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna veron porrastus kuuteen luokkaan nostaisi sokeria sisältävien juomien, kuten täysmehujen verotasoja jopa 50 prosenttia! Veron korotuksesta on luovuttava.
Vauhditetaan investointeja verokannustein
ETL esittää kone- ja laiteinvestoinneille superpoistoja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verokannustimien laajentamista. Näillä toimilla voidaan vauhdittaa tuotantolaitosten uudistumista, edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vahvistaa kilpailukykyä.
Taltutetaan osaajapula
Ruoka-ala tarvitsee uusia osaajia. Puutteet osaajien saatavuudessa hidastavat investointeja ja kasvua. ETL korostaa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen resurssien turvaamista sekä työttömien uudelleenkoulutuksen resurssien riittävyyden turvaamista työllisyysalueilla.
Lisätään biokaasulla kiertotaloutta ja omavaraisuutta
ETL vaatii biokaasuinvestointien pitkäjänteistä tukemista osana puhdasta siirtymää. Biokaasun tuotanto hyödyntää ruokaketjun sivuvirtoja, vähentää riippuvuutta tuontilannoitteista, tukee energiaomavaraisuutta sekä raskaan liikenteen päästöjen vähentämistä.
Suomessa on parhaillaan käynnissä noin 50 biokaasulaitoshanketta, joissa on yli 700 miljoonan euron investointipotentiaali ja jotka voisivat luoda noin 800 pysyvää työpaikkaa.
– Laatimalla ravinteiden kierrätyksen ja lannoitteiden tiekartta on mahdollista luoda yli hallituskausien ulottuva näkymä, jotta yritykset uskaltavat investoida. Työ olisi saatava nopeasti käyntiin, sillä se olisi sekä ilmasto-, huoltovarmuus- että kilpailukykyteko, Mikko Käkelä painottaa.
