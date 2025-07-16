ETL:n terveiset budjettiriiheen: Vakaa ja ennakoitava politiikka turvaa ruoka-alan kasvun

Laura Aalto vastuullisuusasiantuntijaksi Elintarviketeollisuusliittoon 21.5.2025 14:07:33 EEST | Uutinen

Maatalous-metsätieteiden maisteri, ympäristö- ja luonnonvaraekonomisti Laura Aalto on nimitetty vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijaksi Elintarviketeollisuusliittoon 19.5.2025 alkaen. Hän vastaa muun muassa ilmastoon, ympäristöön, energiaan ja kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Laura Aalto on työskennellyt aiemmin Swecolla / Gaia Consulting Oy:llä ympäristö- ja ilmastoasioiden konsulttina sekä Pellervon Taloustutkimus PTT:llä maankäyttösektorin ilmastotoimien parissa. Aallon nimitys on osa liiton panostusta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja elintarvikealan menestyksen tukemiseksi vastuullisuuden osa-alueella. – Vastuullisuuteen liittyvä toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja haastaa jatkuvasti alan yrityksiä. Olemme erittäin iloisia saadessamme Lauran asiantuntemuksen vahvistamaan tiimiämme, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo. Aalto tulee vastaamaan muun muassa vastuullisuusteemoihin liittyvän ajankohtaisen