Gazan palestiinalaiset eivät saa automaattisesti turvapaikkaa

Turvapaikkatutkintaa ohjaa ensisijaisesti vasta päivitetty yleinen turvapaikkatutkinnan ohje, joka löytyy julkisena verkkosivuiltamme. Tässä ohjeessa huomioidaan, miten konfliktialueelta saapuvan hakijan käsittelyssä huomioidaan terroristijärjestön jäsenyys tai kytkös järjestöön. Tämä ei käynyt ilmi Gazan palestiinalaisia koskevasta sisäisestä ohjeestamme, minkä johdosta siitä on mahdollisuus päätyä virheelliseen tulkintaan. Korjaamme ohjetta tältä osin välittömästi.

– Pahoittelen aiheutunutta tilannetta, yksittäisen epäselvästi muotoillun ohjeen perusteella voi saada turvapaikkaprosessin kokonaisuudesta väärän kuvan Gazan tapauksessa, sanoo ohjeistuksesta vastaava oikeuspalveluyksikön johtaja Johanna Waal.

Keskeisessä asemassa turvapaikkatutkinnassa on henkilöllisyyden selvittäminen, mikä mahdollistaa myös osaltaan terrorismiin tai sotarikoksiin liittyvien kytkösten selvittämisen. Henkilöllisyyden selvittäminen on kansainvälisen suojelun osaston ydintyötä ja Maahanmuuttoviraston henkilöstö osaa tunnistaa tilanteita, joissa henkilöllisyyteen liittyy epäselvyyksiä.

Maahanmuuttovirasto tutkii osana turvapaikkaprosessia niin sanottuja poissuljentaviitteitä eli viitteitä siitä, että hakija olisi esimerkiksi ammattinsa tai taustansa johdosta syyllistynyt vakaviin kansainvälisiin rikoksiin (sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan), muihin törkeisiin rikoksiin tai terroristiseen toimintaan. Kansainvälistä suojelua ei myönnetä, jos henkilö on syyllistynyt näihin rikoksiin. Turvapaikkajärjestelmä ei siis mahdollista terroristiksi tunnistetulle henkilölle mahdollisuutta saada turvapaikkaa. Viraston henkilöstö on koulutettu tunnistamaan viitteet siitä, että turvapaikanhakija olisi voinut olla osallisena edellä mainittuihin rikoksiin.

Tänä vuonna voimaantulleet lakimuutokset poissuljentaan ovat edesauttaneet sitä, että potentiaaliset terroristiseen toimintaan osallistuneet eivät saa pakolaisasemaa, pysyvää lupaa tai pysyvän luvan jälkeen kansalaisuutta. Lakimuutosten myötä kansainvälisen suojelun lupa voidaan jättää myös myöntämättä kansallisen turvallisuuden vaarantamisen perusteella.

Maahanmuuttovirasto tekee aktiivista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa poliisiviranomaisten ja Rajavartiolaitoksen kanssa kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Näiden asioiden tutkimiseen liittyy myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa.

Maahanmuuttovirasto on jo aiemmin syksyllä 2024 riippumattoman maatiedon perusteella analysoinut, että Gazassa vallitsee äärimmäisen korkea mielivaltaisen väkivallan taso. Myös muissa EU:n jäsenvaltioissa on tehty vastaavia linjauksia ja arvioita väkivallan tasosta.

Tällä uudella ohjeella on täydennetty aiempaa ohjeistusta arviolla turvapaikan ehtojen täyttymisestä suhteessa maatietoon ja väkivallan tasoon. Tämän tyyppinen ohje tehdään varmistamaan päätöskäytännön yhdenmukaisuutta. Turvapaikkatutkinta tehdään aina viime kädessä yksilöllisen harkinnan perusteella.

Palestiinalaisten turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on ollut erittäin alhainen lokakuussa 2023 Gazan kriisin käynnistymisestä alkaen. Palestiinalaisia turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen tuon jälkeen alle 40. Luvussa on mukana kaikki palestiinalaiset eri alueilta.

