Alfa-PVP:n käyttö ajaa ihmisiä äärirajoille – kriisi ei ratkea ilman lisäresurssia ja laajaa yhteistyötä
Alfa-PVP:n, eli niin sanotun "peukun", käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti kevään ja kesän 2025 aikana. Erityisesti Etelä-Suomessa tilanne on nyt kriittinen, ja palvelujärjestelmä on monin paikoin ajautunut äärirajoille.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämä nopeaa huumeiden käytön tilannetietoa välittävä Nopsa-verkosto varoitti Alfa-PVP:n käytön kasvusta jo toukokuussa. Poliisilta ja ruohonjuuritasolta saadun tiedon mukaan tilanne on kesän aikana vain pahentunut Etelä-Suomessa ja käyttö leviää myös muualla maassa.
“Kentältä saatujen tietojen mukaan huumeita käyttävien ihmisten fyysinen ja psyykkinen kunto on monin paikoin romahtanut. Tilannetta pahentaa päihdepalveluiden heikko resursointi”, kertoo Nopsa-hankkeen päällikkö Annuska Dal Maso Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.
Poliisi ja kaupan ala ovat vedonneet yhteiskunnallisen ratkaisun löytämiseksi
Päihteet ovat laaja yhteiskunnallinen haaste, joka vaatii laaja-alaista puuttumista. Poliisin mukaan rikosoikeudellinen valvonta ei yksin ratkaise ongelmaa, vaan rinnalle tarvitaan tehokasta ehkäisyä ja hoitoa. Myös kaupan ala on ollut huolissaan kasvavista järjestyshäiriöistä ja näpistyksistä sekä työturvallisuuden heikkenemisestä. Kaupan ala on tuonut esiin, että tilanteen korjaaminen edellyttää päihteiden käyttöön ja huumeongelmaan puuttumista ehkäisyn ja hoidon keinoin.
Peukuksi kutsuttu Alfa-PVP on synteettinen stimulantti, jonka vaikutukset voivat olla nopeita ja erittäin haitallisia. Aiheutuneet psykoosit ja vaikeat riippuvuudet edellyttävät usein pitkiä hoitojaksoja, mutta psykiatrisen hoidon ja päihdehuollon palvelut ja järjestöjen toiminnat eivät kykene vastaamaan edes nykyiseen tarpeeseen, saati kiihtyvään kriisiin. Samalla valtio on ajamassa alas järjestöjen ehkäisevää ja matalan kynnyksen työtä niistä leikkaamalla.
“Vieroitus- ja kuntoutusjaksot ovat jo nyt liian lyhyitä suhteessa aineen vaikutuksiin. Katkeileva hoitopolku ei toimi tämän päihteen kohdalla ja juuri siksi järjestöjen työ ihmisten kannattelijoina ja palveluun saattajina on korvaamatonta. Rahoituksen leikkaaminen heikentää tätä turvaverkkoa, jolloin yhä useampi jää tyhjän päälle hoitoon hakeutuessaan ja sitä odottaessaan”, Dal Maso jatkaa.
Käyttötavat madaltavat kynnystä ja ehkäisevän työn rooli kasvaa
Alfa-PVP:tä käytetään nuuskaamalla, pistämällä, höyrystämällä ja jopa polttamalla sähkötupakkalaitteella. Tämä madaltaa kokeilemisen kynnystä nuorten ja haavoittuvassa asemassa olevien keskuudessa. Ehkäisevän päihdetyön rooli kasvaa entistä tärkeämmäksi, kun käytön kynnys madaltuu ja saatavuus helpottuu.
“Nopeasti muuttuvassa huumausainetilanteessa on äärimmäisen tärkeää tarjota nuorille, heidän vanhemmilleen sekä lapsia ja nuoria kohtaaville ammattilaisille oikeaa ja ajankohtaista tietoa markkinoilla olevista aineista sekä niiden vaikutuksista, jotta terveyttä ja henkeä uhkaavilta ja odottamattomilta seurauksilta voidaan välttyä”, kertoo Dal Maso.
Ratkaisuja on jos niiden toimeenpanoon on tahtoa
Kyse ei ole yksittäisten käyttäjien ongelmasta, vaan nopeasti laajenevasta ilmiöstä, joka uhkaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimintakykyä.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT vaatii seuraavia toimia välittömästi:
-
Ennaltaehkäisevän päihdetyön rahoitusta tulee kasvattaa käytön aloittamisen ehkäisemiseksi. Päihdekasvatusta ja vanhemmuustaitoja tulee vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvilla toimintamalleilla.
-
Kaikkien olennaisten toimijoiden yhteistyön tulee olla koordinoitua.
-
Resursseja tulee lisätä erityisesti matalan kynnyksen palveluihin.
-
Hoitopolkuja tulee pidentää ja varmistaa niiden katkeamattomuus.
“Tämä on yhteiskunnallinen kriisi, johon on reagoitava nyt – ei sitten, kun on liian myöhäistä”, Dal Maso painottaa.
Annuska Dal MasoHankepäällikkö, NOPSA-hankeEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:041 731 4096annuska.dalmaso@ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka ehkäisee ja vähentää päihde- ja pelihaittoja. EHYT tukee yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.
EHYTin Nopsa-hankkeessa kehitetään verkkopalvelua ja toimintamallia, joiden avulla käyttäjille ja ammattilaisille kerätään ja jaetaan tietoa vaarallisten huumausaineiden ilmaantumisesta ja käytöstä eri puolilla Suomea.
