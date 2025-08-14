Sinilevää on edelleen Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevää on kuluvalla viikolla havaittu Lounais-Suomen merialueella seitsemällä vakiohavaintopaikalla. Sisävesistä sinilevää on tavattu ainoastaan Rymättylän Kirkkojärvestä. Lounais-Suomen sisävesissä on tänä kesänä esiintynyt keskimääräistä selvästi vähemmän sinilevää. Merialueilla sinilevää taas on ollut hieman yli keskiarvon.

Merialueen vakioseurantapaikat, joilla havaittiin edelleen vähäisesti sinilevää, olivat tällä viikolla Korpoström, Mannerveden Iso Marjakari ja Utö. Ensimmäiset vähäiset havainnot sinilevästä tänä kesänä tehtiin Kuusistonsalmessa Hovirannan uimarannalla, Kirkonsalmen Merimaskussa sekä Rauman edustalla Syväraumanlahdessa. Mynälahden sisäosassa Kärmäläisen havaintopaikalta sinilevää tavattiin edelleen runsaasti.

Myös muutamilta Rotarien havaintopaikoilta on havaittu sinilevää kuluneella viikolla. Kansalaishavaintoja järvi-meriwikiin ja vesi.fi-sivustolle on merkattu tämän viikon aikana aiempaa vähemmän. Sääennusteen mukaan elokuu jatkuu viilenevässä säässä, mikä hillitsee sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat kuitenkin paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Voimakkaat sateet ja tuulet sekoittavat vettä ja hajottavat pintaan nousseet sinilevälautat nopeasti. Veden uintikelpoisuus kannattaakin aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Herkille henkilöille oireita voi tulla helpommin. Leväistä vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää leväiseen veteen. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, vettä ei tule käyttää myöskään saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään.

Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella sekä kansalaisten tallentamat havainnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ylitarkastaja Heli Perttula p. 0295 022 925