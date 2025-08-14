Sinilevää on edelleen Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Sinilevähavaintoja on tehty Lounais-Suomen merialueilla edelleen tällä viikolla. Sisävesien vakiohavaintopaikoilta sinilevää ei kuitenkaan ole pääasiassa enää tavattu. Sinilevätilannetta seurataan valtakunnallisesti aina syyskuun loppuun saakka.
Sinilevää on kuluvalla viikolla havaittu Lounais-Suomen merialueella seitsemällä vakiohavaintopaikalla. Sisävesistä sinilevää on tavattu ainoastaan Rymättylän Kirkkojärvestä. Lounais-Suomen sisävesissä on tänä kesänä esiintynyt keskimääräistä selvästi vähemmän sinilevää. Merialueilla sinilevää taas on ollut hieman yli keskiarvon.
Merialueen vakioseurantapaikat, joilla havaittiin edelleen vähäisesti sinilevää, olivat tällä viikolla Korpoström, Mannerveden Iso Marjakari ja Utö. Ensimmäiset vähäiset havainnot sinilevästä tänä kesänä tehtiin Kuusistonsalmessa Hovirannan uimarannalla, Kirkonsalmen Merimaskussa sekä Rauman edustalla Syväraumanlahdessa. Mynälahden sisäosassa Kärmäläisen havaintopaikalta sinilevää tavattiin edelleen runsaasti.
Myös muutamilta Rotarien havaintopaikoilta on havaittu sinilevää kuluneella viikolla. Kansalaishavaintoja järvi-meriwikiin ja vesi.fi-sivustolle on merkattu tämän viikon aikana aiempaa vähemmän. Sääennusteen mukaan elokuu jatkuu viilenevässä säässä, mikä hillitsee sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat kuitenkin paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Voimakkaat sateet ja tuulet sekoittavat vettä ja hajottavat pintaan nousseet sinilevälautat nopeasti. Veden uintikelpoisuus kannattaakin aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.
Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Herkille henkilöille oireita voi tulla helpommin. Leväistä vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää leväiseen veteen. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, vettä ei tule käyttää myöskään saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään.
Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella sekä kansalaisten tallentamat havainnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.
Levähavainnoista ilmoittaminen
Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).
Linkkejä:
- Levätilanne (ely-keskus.fi)
- Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
- Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
- Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Lisätietoja:
Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034
Ylitarkastaja Heli Perttula p. 0295 022 925
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Valtatien 6 tiesuunnitelma käynnistyy Onkamon ja Honkavaaran välillä Tohmajärvellä ja Joensuussa (Pohjois-Karjala)14.8.2025 10:06:28 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa valtatien 6:n tiesuunnitelman laatimisen Tohmajärven Onkamon ja Joensuun Honkavaaran väliselle osuudelle. Tiesuunnitelma on jatkoa vuonna 2024 valmistuneelle valtatien 6 parantamisen toimenpideselvitykselle välillä Onkamo-Reijola ja vuonna 2021 valmistuneelle valtatien 6 Imatra-Joensuu esiselvitykselle.
Saimaannorpan suojelusta kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta vuosina 2024–2027 myönnettävä avustushaku avautunut (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)1.8.2025 14:06:37 EEST | Tiedote
Saimaannorpan suojelu rajoittaa kaupallista kalastusta. Norpat myös heikentävät pyydysten tuottoa. Näiden taloudellisten menetysten vuoksi kaupallisille kalastajille on suunnattu avustus vuosille 2024-27. Avustus on haettavissa elokuun ajan.
Sinilevätilanne viime viikon kaltainen, Saaristomerellä levähavaintoja eniten (Varsinais-Suomi, Satakunta)31.7.2025 13:20:43 EEST | Tiedote
Sinilevähavaintoja on tehty Lounais-Suomessa tällä viikolla (vko 31/2025) maltillisesti. Helleputkesta huolimatta havainnot sinilevästä eivät ole vakioseurantapaikoilla lisääntyneet ja sinilevää on havaittu tällä viikolla vain kahdeksalla vakiohavaintopaikalla.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkiman linja-autoliikenteen talvikausi alkaa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)30.7.2025 10:24:36 EEST | Tiedote
Talviaikataulut astuvat voimaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimassa linja-autoliikenteessä 4.8.2025. Koillismaalla, Oulujokivarressa ja Raahen seudulla aikataulut pysyvät pääosin ennallaan edelliseen talvikauteen verrattuna. Jokilaaksojen alueella ja Kainuussa liikenne muuttuu kesällä 2025 käynnistyneen uuden sopimuskauden myötä.
Sinilevätilanne jatkuu vaihtelevana Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)24.7.2025 11:46:10 EEST | Tiedote
Sinilevätilanne jatkuu Lounais-Suomessa vaihtelevana. Sinilevästä on tehty useita havaintoja kuluneella viikolla niin sisävesissä kuin merialueellakin, mutta vakioseurantaan kuuluvista kohteista suurin osa on vielä levättömiä. Heinäkuun jatkuessa lämpimänä sinilevien määrä saattaa vielä lisääntyä tulevina viikkoina. Sinilevät esiintyvät paikallisesti, joten veden uinti- ja käyttökelpoisuus kannattaa varmistaa aina paikan päällä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme