Hyvinvointialueelle ei ole tulossa sulkuja toimipisteisiin

Aluehallitus päätti kokouksessaan 12.8. hyvinvointialueen syksyn sopeuttamistoimenpiteistä. Aluehallitus hyväksyi säästöjä koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Muutettuun esitykseen ei sisälly suunniteltuja sulkuja sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteisiin tai toimintaan. Vastaava säästö eli noin 0,5-1 miljoonan euron sopeutus toteutetaan vuokratyövoiman käytön asteittaisella lopettamisella.