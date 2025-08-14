Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 14.8.2025

Tieliikenneonnettomuus pieni, Sininentie X Äänekoskentie, Viitasaari

Moottoripyörän ja henkilöauton risteyskolari Viitasaarella. Ajoneuvoissa yhteensä 3 onnettomuudelle altistunutta, joista yksi vakavasti loukkaantunut. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Onnettomuudesta aiheutui vähäistä liikennehaittaa n.  30 minuutin ajan. Tieliikenne vapautunut täysin klo 11.50.

Tarkka sijainti: Sinisentien ja Äänekoskentien risteys.

Lisätietoja: klo 12.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

