SDP:n Tuppurainen: Valtiovarainministeri Purra laati perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin

Hyvät ystävät, toverit! Bästa kamrater, mina damer och herrar!

Kesän keskellä lähes koko Suomessa koettiin ennätyshelteitä. Peräkkäisten 30 °C ylittävien päivien jakso oli kaiken kaikkiaan 22 päivää pitkä. Se on mittaushistorian pisin vuodesta 1961 alkavissa tilastoissa. Muualla Euroopassa kuumuus on ollut tuskallista, vaarallista. Kreikassa mitattiin 43 astetta, ja Portugalissa ja Ranskassa maastopalot ovat aiheuttaneet tuhoja. Nämä joka kesä saapuvat uutiset ovat tulleet jäädäkseen. Ilmasto kuumenee vääjäämättä.

Ilmastonmuutos ei ole enää tulevaisuudenuhka, vaan toteutunut asia.

Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää määrätietoista politiikkaa ja välittömiä toimia. Suomen tulee kyetä vähentämään tasaisesti päästöjä pitäen samalla huolta teollisuuden toimintakyvystä. Suomen tulee olla maailman ensimmäinen fossiilisesta energiasta vapaa hyvinvointivaltio.

Vaikuttavien ilmastotoimien lisäksi on varauduttava toistuviin, entistä pidempiin helleputkiin. Muutkin sään ääri-ilmiöt otettava huomioon. Tulvat lisääntyvät rankkasateiden myötä ja Suomessa Ympäristökeskuksen mukaan tulvariski kasvaa meillä kaksin- tai kolminkertaiseksi.

Helleputkien aikana tarvitaan viilennystä, mutta tarve on harvassa rakennuksessa tällä hetkellä huomioitu. Jopa uudiskohteista puuttuu viilennys valitettavan usein. Kodeissa on tukalaa niin ihmisille kuin kotieläimille. Ikäihmisille kuumuus voi olla vaarallista. Siksi meidän on otettava ilmastonmuutokseen sopeutuminen tosissamme, ja sen tulee näkyä konkreettisesti paremmin helteisiin varautuneina asuntoina.

Euroopassa tarpeeseen on jo herätty. Hyvä esimerkki on EU-tasoinen EPBD, joka tulee sanoista Energy Performance of Buildings Directive. Vapaasti käännettynä kyse on EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä. Sen myötä uusiin rakennuksiin vaadittaisiin oletuksena koneellinen jäähdytys. Esitys vaikuttaa ajanmukaiselta ja järkeenkäyvältä.

Vaikka hellekesästä on voinut nauttiakin, on se tuonut mukanaan myös synkkiä uutisia. Olemme saaneet kuulla järkyttävistä, surullisista hukkumistapauksista. Jokainen hukkumiskuolema on katastrofi. Se ravistelee uhrin perheen lisäksi koko yhteisöä. Haluan toivottaa voimia kaikille omaisille ja läheisille sydäntä särkevän surun keskelle. Tyhjä pulpetti luokassa nostaakin esiin kysymyksen: miten olisimme voineet estää tapahtuneen?

Vastaus on periaatteessa valmiina. Uinninopetus kuuluu valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Se vaatii kuitenkin paikalliseen opetussuunnitelmaan tarkennuksia ja niistä päättää jokainen kunta. Siksi SDP:n valtuutetut kunnissa tulevat tekemään valtuustoaloitteita uinninopetussuunnitelman käyttöönottamisesta ja uimataidon parantamisesta.

Teemme konkreettisen, 1.–6. vuosiluokkia koskevan tavoitteellisen uimaopetussuunnitelman, jolla varmistetaan lasten uimataito. 6. luokalla jokainen peruskoulun oppilas osaisi eri uintilajit, tietäisi vesipelastuksen perusteet ja suorittaisi 200 metrin uintitestin. Tämä malli on onnistuneesti otettu käyttöön kotikaupungissani Oulussa, jossa työtä uimataidon puolesta on tehnyt pitkäjänteisesti liikuntaneuvos Tuija Pohjola.

Simundervisningen ingår i de nationella läroplanerna. Men det är också en sak som preciseras i den lokala läroplanen och om dem beslutar varje kommun. Därför kommer SDP:s fullmäktigeledamöter i kommunerna att lägga fram fullmäktigemotioner om att införa en plan för simundervisning och förbättra simkunnigheten.

Vi gör upp en konkret och målinriktad simundervisningsplan för årskurserna 1–6, för att garantera att barnen lär sig simma. I årskurs 6 ska varje elev i den grundläggande utbildningen kunna olika simsätt, känna till grunderna i livräddning i vatten och genomföra ett simprov på 200 meter. Den här modellen har framgångsrikt införts i min hemstad Uleåborg.

Hyvät kuulijat! Bästa vänner,

Koulujen opetussuunnitelmien toimeenpano edellyttää, että opetuksesta vastaavilla kunnilla on riittävästi taloudellisia voimavaroja. Valtiovarainministeri Purran ehdotus ensi vuoden talousarvioksi kuitenkin leikkaa kuntien valtionosuuksia. Käytännössä se merkitsee koulutuksen rahoituksen leikkaamista.

Moni koululaisen vanhempi sai kylmääviä uutisia, kun valtiovarainministeri esitti useiden satojen miljoonien eurojen leikkauksia kuntien valtionosuuksiin. Koska lähes 70 prosenttia kuntien menoista koostuu koulutuksesta, on selvää, että valtiovarainministeri haluaa laittaa kunnat säästämään muun muassa perusopetuksesta. Samalla Purra leikkaa viimeistään nyt siivet hallituksen lupaamalta koulutuksen erityissuojelukselta.

Nämä leikkaukset kuntiin ovat käsittämättömiä arvovalintoja tässä ajassa, jossa oppimistulokset ovat laskeneet ja kansalaisten palvelutarve kasvaa vuosi vuodelta.

Tämä hallitus on kohdellut koulutusta ankarasti käytännössä kaikilla tasoilla. Ja aina vain uusia leikkauksia on luvassa yliopistoille ja sivistysvaltiota kannattelevaan vapaaseen sivistystyöhön. Välinpitämättömyys tulevaisuudesta on ilmiselvää.

SDP:lle koulutus on arvovalinta ja tulevaisuusteko. Koulut käynnistyivät suuressa osassa maata viime viikolla ja täällä Vaasassa maanantaina. SDP lupasi viime keväänä pienentää koulujen ryhmäkokoja. Tällä tavoittelemme parempia oppimistuloksia ja työrauhaa kouluihin.

Ilokseni voin todeta, että lupauksemme on toteutunut jo monessa suuressa kaupungissa. Helsinki ja Turku ovat ryhtyneet jo toimeen, ja Tampereella seurataan tilannetta tarkoin.

Täällä Vaasassa ryhmäkokojen pienentäminen nostetaan keskusteluun, kun politiikan syksy pääsee toden teolla käyntiin ja vastavalitut päättäjät työnsä ääreen.

Hyvät kuulijat,

Purran budjettiesityksestä ei muutenkaan löydy juuri kehuttavaa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen sijaan Purra laati perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin. Perinteisestä politiikan syyskauden avaavasta VM:n budjettiesityksestä tulikin perussuomalaisten puoluetoimiston kyhäämä ohjelmajulistus. Hallituksen kakkospuolue kaappasi budjettivalmistelun omiin tarkoitusperiinsä ja teki siitä kylmän karnevaalin.

Eikä kokoomus voi väistää vastuutaan asiassa ja katsoa muualle: kokoomus – ja rkp – ovat vastuussa tästä, sillä he ovat tehneet perussuomalaisista hallituspuolueen. Kun kokoomus päätti valita hallituskumppanikseen perussuomalaiset, se on tosiaankin saanut, mitä tilasi: ideologista uhoa, yhteistyön halveksimista, ääriaatteiden normalisoimista.

Erityisen vastenmielistä on perussuomalaisten vimma ajaa alas järjestöjen toimintaa. Ministeri Purra perusteli sosiaalialan järjestöjen rahoituksen leikkaamista sillä, että ne hänen mukaansa tekevät toisarvoista työtä, työtä, jolla ei ole merkitystä tavallisille suomalaisille.

Väite on halveksiva, väite on väärä ja vailla ymmärrystä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnan leikkaaminen on hyvinvointipalveluiden leikkaamista. Järjestöt toimivat toki edunvalvonnassa, mutta samalla ne myös tuottavat palveluita, jotka täydentävät korvaamattomalla tavalla julkisen sektorin toimintaa.

Järjestöjen työn kustannustehokkuutta lisää se, että ne saavat mukaansa vapaaehtoistyövoimaa. Sote-järjestöissä toimii puoli miljoonaa vapaaehtoista. Suuri osa sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on paikallisia pienehköjä yhdistyksiä, jotka toimivat arvokkain vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisten työtä ei voi edes kuvitella organisoitavaksi ilman järjestöä.

Särskilt motbjudande är sannfinländarnas iver att montera ned den verksamhet som finns i tredje sektorn. Minister Purra motiverade nedskärningarna i finansieringen av social- och hälsoorganisationerna med att de enligt henne utför arbete av underordnad betydelse, arbete som inte är viktigt för vanliga finländare. Påståendet är nedlåtande, det är fel och saknar förståelse.

Att skära ner i social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet är att skära ner i välfärdstjänsterna. Dessa organisationer bedriver visserligen intressebevakning, men de producerar också tjänster som på ett oersättligt sätt kompletterar den offentliga sektorns verksamhet.

Tredje sektorns kostnadseffektivitet förstärks av att de får med sig frivilliga krafter. Inom social- och hälsovårdsorganisationerna verkar en halv miljon frivilliga. En stor del av dessa organisationer är små, lokala föreningar som verkar helt med frivilliga krafter. Det är omöjligt att ens föreställa sig att det frivilliga arbetet skulle kunna organiseras utan dessaorganisationer.

Järjestöjen työ edistää myös suoraan esimerkiksi sosiaalisista ja mielenterveysongelmista toipumista ottaessaan mukaan sekä ongelmista kärsiviä että näiden läheisiä.

Sanotaan se selvästi: sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaaminen on sote-leikkaus. Järjestöjen toiminnan alasajo kuormittaa entisestään hyvinvointialueita ja käy tosiasiassa ajan mittaan kalliiksi.

Ilman järjestöjä katoaisi esimerkiksi merkittävä osa päihdepalveluista samalla, kun hallitus helpottaa alkoholin saatavuutta monin tavoin ja yhteiskunnassa taistellaan uusia muuntohuumeita vastaan.

Ilman järjestöjä lasten ja nuorten mielenterveyden tuki heikkenee. Koulukiusaamisen ehkäiseminen loppuu, lähisuhdeväkivallan uhrien tuki lakkaa, rikoksen uhrien tuki lakkaa, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustustaso ei ole tosiasiallisesti kasvanut 2000-luvulla. Silti Orpon hallitus on leikannut sote-järjestöjen valtionavustuksista 140 miljoonaa euroa eli lähes 40 prosenttia. Mittavista leikkauksista huolimatta perussuomalaisten valtiovarainministeri Purra esittää vielä 100 miljoonan euron lisäleikkausta vuodelle 2026.

Jo pelkästään vuoden 2025 leikkaukset ovat johtaneet laajasti irtisanomisiin, lomautuksiin ja määräaikaisten työsuhteiden lopettamisiin. Järjestöjen toimintoja on jo supistettu tai lopetettu kokonaan.

Purran ehdottama uusi lisäleikkaus tarkoittaisi, että järjestöjen rahoituksesta jäisi jäljelle enää vain kolmannes. Toteutuessaan esitys olisi turmiollinen sote-järjestöille ja tarkoittaisi käytännössä sote-järjestökentän alasajoa.

Suomalaiset järjestöt ovat osa kansalaisyhteiskuntaa. Jos ne nitistetään nyt, ei menetystä voi korjata. Uudet säästöt uhkaavat ajaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan hallitsemattomaan kriisiin.

Siitä kriisistä kärsivät eniten ne, jotka apua ja tukea tarvitsevat.

Ministeri Purra väittää, että ”minkään säästön tekeminen ei ole mukavaa”. Kun katsoo Purran listan sisältöä, voi todeta, että kyllä siellä moni asia on perussuomalaisten toivelistalta. Vähäosaisten ihmisten vahingoittaminen on ideologinen valinta, jonka voimaa ihannoiva ministeri tekee varmasti mielellään. Ja tälle kaikelle päähallituspuolue kokoomus on tarjonnut areenan.

Hyvä kuulijat, bästa åhörare

Hallituksen toimintakyky on tällä hetkellä vakavasti kyseenalaistettu. Syyskuun budjettiriiheen hallitus menee ilman vakavasti otettavaa poliittista valmistelua, virkamiesten pohjaehdotuksella. Sotkua ja sählinkiä on luvassa tilanteessa, jossa Suomen luottoluokitus on laskenut, työttömyys on EU:n toiseksi korkein ja velkasuhde kahdeksanneksi huonoin.

Purran vaihtoehtobudjetti osoittaa, että pääministerillä ei ole sisäpolitiikassa johtajuutta.

Samaan aikaan kun pääministeripuolue kokoomus pitää hallussaan ulkopolitiikan värisuoraa, on nyt myös Suomen ulkopoliittinen linja sekavaa ja linjatonta.

Gazassa tapahtuu silmitön katastrofi silmiemme alla. Suomi voisi edistää tilanteen ratkaisemista tunnustamalla Palestiinan valtion yhdessä suurten EU-maiden kuten Ranskan kanssa. Tälle on kokoomustaustaisen tasavallan presidentin tuki, tälle on eduskunnan enemmistön tuki.

Kuitenkin kaksi hallituspuoluetta pitää Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan.

Ulkopolitiikan värisuora ei auta, jos pääministeri Orpo ei saa hallituksensa rivejä suoriksi.

On todettava suoraan: Suomen hallitus ei ole Palestiina-kysymyksessä toimintakykyinen. Siksi pääministerin on ensi töikseen tuotava Palestiinan tilannetta käsittelevä selonteko eduskunnan käsiteltäväksi, kuten SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jo keväällä esittänyt.

Pääministerillä ei ole johtajuutta sisäpolitiikassa, kuten Purran vaihtoehtobudjetti osoittaa.

Pääministerillä ei ole johtajuutta ulkopolitiikassa, kuten Palestiinan esimerkki osoittaa.

Pääministerillä ei ole johtajuutta kasvu- tai työllisyystoimissa, kuten työttömyys- ja velkaluvut osoittavat.

Pääministeri Orpolla ei ole johtajuutta hallituksessaan.

Kansalaiset odottavat, että Suomea aletaan johtaa yhteistyön ja yhteisvastuun perustalta. SDP on tähän valmis, linjamme on kunnianhimoinen ja harkittu, reilu ja toimiva.

Lopuksi, yli kolmen vuoden ajan olen ajatellut, ettei yhtäkään poliittista puhetta tule pitää ilman muistutusta Ukrainan puolustustaistelun tärkeydestä. Ukrainan puolustus on erityisen tärkeää, koska ukrainalaiset eivät taistele vain oman vapautensa puolesta. He taistelevat myös Euroopan puolesta, Suomen puolesta.

Tämä viikko voi olla Ukrainalle vaikea, niin rintamalla kuin diplomatiassakin. Huomenna Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapaavat Alaskassa keskustellakseen Ukrainan kohtalosta. Euroopan johtajat, meidän tasavallan presidenttimme heidän joukossaan, ovat vakuuttaneet Yhdysvaltain presidenttiä siitä, että on Amerikan etu huolehtia pysyvän, oikeudenmukaisen rauhan saamisesta Eurooppaan.

Euroopan asioista ei voi sopia ilman Eurooppaa, eikä Ukrainan kohtalosta voi päättää ilman Ukrainaa.

Tällä hetkellä varmaa on vain se, että Euroopan on kaikissa oloissa varauduttava

vahvistamaan omaa puolustustaan ja tukemaan Ukrainaa poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti.

Kiitos, tack.