Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2025: Tahmea vuoden 2025 ensimmäinen vuosipuolisko
Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/. Tämän puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.
KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
HUHTI – KESÄKUU 2025
- Saadut tilaukset laskivat 76 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 0,7 (2,8) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1,1 (2,0) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 34 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 1,2 (1,7) miljoonaa euroa.
- Käyttökate (EBITDA) oli -0,7 (-0,3) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli -1,0 (-0,6) miljoonaa euroa.
TAMMI – KESÄKUU 2025
- Saadut tilaukset laskivat 47 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 1,7 (3,2) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1,1 (2,0) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 52 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 1,9 (4,0) miljoonaa euroa.
- Käyttökate (EBITDA) oli -1,6 (-0,5) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli -2,2 (-1,1) miljoonaa euroa.
- Yhtiö saattaa tarvita lisärahoitusta kattaakseen käyttöpääomatarpeen, investointitarpeet ja maksuvalmiuden vuoden 2025 toisella vuosipuoliskolla.
Kuvaus Eagle Filters Group liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sisältyy englanninkieliseen raporttiin, joka on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.
AVAINLUVUT
|
EUR '000
|
4–6 / 2025
|
4–6 / 2024
|
1–6 / 2025
|
1–6 / 2024
|
1–12 / 2024
|
Saadut tilaukset
|
671
|
2 782
|
1 720
|
3 224
|
4 961
|
Tilauskanta katsauskauden lopussa
|
1 090
|
1 955
|
1 090
|
1 955
|
1 212
|
Liikevaihto
|
1 159
|
1 744
|
1 885
|
3 960
|
7 593
|
EBITDA
|
-705
|
-294
|
-1 645
|
-476
|
-2 129
|
EBITDA-%
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Liikevoitto
|
-1 009
|
-594
|
-2 220
|
-1 052
|
-3 212
|
Liikevoitto-%
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Tilikauden tulos
|
-1 267
|
-745
|
-2 687
|
-1 364
|
-3 896
|
Osakekohtainen tulos (€)
|
-0,01
|
-0,00
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,02
|
Oma pääoma
|
879
|
2 625
|
879
|
2 625
|
2 191
|
Omavaraisuusaste
|
7.5 %
|
21.2 %
|
7.5 %
|
21.2 %
|
17.6 %
|
Nettovelka
|
5 892
|
4 494
|
5 892
|
4 494
|
4 900
|
Henkilöstö kauden lopussa
|
56
|
61
|
56
|
61
|
66
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Ensimmäinen vuosipuoliskon aikana olemme työskennelleet suuren toimituksen parissa, joka ei ole vielä kirjautunut liikevaihdoksi. Toimitus on viivästynyt asiakkaasta johtuvista syistä, mutta tavoitteemme on kirjata kyseisestä toimituksesta merkittävää liikevaihtoa vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tämä viive on sitonut merkittävästi käyttöpääomaa, ja olemme joutuneet neuvottelemaan rahoittajien kanssa saadaksemme enemmän joustoa. Saatamme myös tarvita lisärahoitusta.
Vuoden 2025 hitaan ensimmäisen puoliskon seurauksena emme tule saavuttamaan positiivista käyttökatetta koko vuoden osalta, ja liikevaihdon kasvun osalta kyseessä on välivuosi. Tavoitteenamme on kuitenkin, että vuoden toinen puolisko on käyttökatteeltaan, ja kassavirraltaan positiivinen, mikä perustuu selvästi ensimmäistä puoliskoa suurempiin odotettuihin toimitusmääriin.
Advanced Materials-liiketoiminnassa kasvatamme myyntiputkea ja meillä on merkkejä kasvavasta liikevaihdosta tälle vuodelle. Myyntiprosessi vie kuitenkin aikaa, sillä potentiaaliset asiakkaat tekevät laajoja testejä ennen päätöksentekoa.
Olemme toteuttaneet pitkään odotettuja robotiikka- ja automaatioinvestointeja vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Nyt kun olemme ottamassa näitä käyttöön, valmistuskapasiteettimme kasvaa merkittävästi, mikä tukee kasvua ja kannattavuuden saavuttamista.
TAVOITTEET JA NÄKYMÄT
Eagle Filters Group on asettanut pitkän aikavälin tavoitteet 100 % omistamalleen tytäryhtiölle Eagle Filters Oy:lle. Eagle Filters Oy tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 30 % keskimääräistä liikevaihdon vuosikasvua sekä yli 20 % EBITDA-marginaalia.
Yhtiön johto arvioi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja lisääntyvän levottomuuden Lähi-idässä aiheuttamat erityisolosuhteet ovat aiheuttaneet häiriöitä yhtiön toimintaympäristöön. Tällä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta Eagle Filters Groupin asettamiin pitkän aikavälin tavoitteisiin.
Eagle Filters Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.
Lisätiedot:
Jarkko Joki-Tokola, CEO, Eagle Filters Group Oyj. jarkko@eaglefiltersgroup.com
