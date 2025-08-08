Kuopioon rakennetaan uusi Sale
Sale Puijonkuppeen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2025. Urakoitsijana toimii Skanska.
– Olemme todella iloisia päästessämme tiedottamaan viimein, että Puijonkuppeen asukkaat tulevat saamaan oman Salensa. Alue on kehittynyt nopeasti ja vuonna 2026 sieltä tulee löytymään myös PeeÄssän vähittäiskaupanpalvelu, kertoo PeeÄssän kenttäpäällikkö Jetta Pöyhönen.
Sale Puijonkuppee rakentuu Kuopiohallin läheisyyteen Opistotien varteen. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen erityispiirteet.
Alueella on kaksi koulua, harrastus- ja tapahtumatoimintaa Kuopiohallissa ja Osuma Areenalla sekä paljon ohiajavaa liikennettä keskustan ja moottotieliittymien välillä.
– Skanska on PeeÄssälle tuttu ja luotettava yhteistyökumppani. Sale Puijonkuppee on kiinnostava rakennuskohde, sillä se tulee sijoittumaan uuteen ja moderniin kaupunkiympäristöön, joka tulee vaikuttamaan myös sen ulkoasuun, kertoo PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa.
– Tavoitteellisen yhteistyön ja luottamuksen lopputuloksena on hienoa, että pystymme toteuttamaan Puijonkuppeen alueen asukkaille lähipalveluita uuden Salen muodossa, kertoo Skanskan hankekehityspäällikkö Heidi Tiihonen.
500 neliötä myymäläpinta-alaa tarjoavan Salen palveluissa ja tarjonnassa tullaan ottamaan huomioon alueen asiakastoiveet.
– Teetämme uudisinvestointien kohdalla aina asiakaskyselyn, josta saamme paljon hyödyllistä tietoa kohteen suunnitteluun ja toteutukseen, Pöyhönen tarkentaa.
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Jetta PöyhönenKenttäpäällikköPuh:050 401 8798jetta.poyhonen@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
