Kuopioon rakennetaan uusi Sale

OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ ALOITTAA MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA LIIKENNEKAUPPAA KOSKEVAT MUUTOSNEUVOTTELUT 31.7.2025 11:00:07 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskevat Osuuskauppa PeeÄssän majoitus-, ravitsemis- ja liikennekauppaa. Muutosneuvottelut käynnistyvät elokuun ensimmäisellä viikolla. Neuvottelujen taustalla on yhteiskunnan yleisen taloudellisen ja epävakaan tilanteen mukanaan tuoma asiakkaiden kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutos sekä osuuskaupan majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Kyseessä olevien toimintojen uudelleen organisointia harkitaan, jotta varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien muutosten läpimeno ja suorituskyvyn tasonnosto. Majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan palvelutarjonnalle ei ole nykyisellään kaikilta osin kysyntää ja kannattavuus on ollut heikko, minkä vuoksi joudutaan harkitsemaan palvelutarjonnan muuttamista sekä työtuntien ja henkilöstömäärän vähentämistä kysyntää vastaavalle ja kannattavan liiketoiminnan mahdollistavalle tasolle. Kaikilla