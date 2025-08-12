Tays Keskussairaalan pysäköinti- ja logistiikkarakennus sai rakennusluvan
Tampereen kaupunki myönsi hankkeelle rakennusluvan kesäkuussa. Valitusaika päättyi heinäkuussa, eikä valituksia rakennusluvasta tullut. Pysäköinti- ja logistiikkarakennus sijoittuu nykyisen Riviparkin paikalle ja sen rakentamisen on arvioitu käynnistyvän vuonna 2028.
Viisikerroksiseen pysäköinti- ja logistiikkarakennukseen tulee yhteensä 551 autopaikkaa ja 758 katettua polkupyöräpaikkaa. Pysäköintipaikat tulevat sekä työntekijöiden että asiakkaiden käyttöön. Rakennuksen kokonaisalaksi tulee 36 589 neliömetriä ja sen arvioitu hinta on noin 64 miljoonaa euroa.
Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen tekninen yleissuunnittelu jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Rakentamaan päästään arviolta vuonna 2028, sillä Hoitajantien pysäköintialueelle sijoittuva henkilöstön pysäköintihalli on tarkoituksena rakentaa ensin. Hoitajantien pysäköintihallin hankkeella ei ole vielä rakennuslupaa.
–Rytmitämme rakentamisen niin, ettei pysäköintilaitoksia rakenneta samanaikaisesti. Näin saamme paremmin turvattua alueen pysäköintitilanteen myös rakentamisen aikana, hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää kertoo.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Kuvat
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
