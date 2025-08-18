Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan Yle Areenassa 15.9.

Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan. Uudessa ohjelmasarjassa 15 muistisairasta kokoaa voimansa, taitonsa ja tarinansa tavoitteenaan unohtumaton konsertti. Yhdessä he harjoittelevat kymmenen kappaleen esityksen, ja sekä treeneissä että lavalla heitä tukevat upeat vierailevat tähtiesiintyjät.

Kuoron kokoajana toimii rakastettu kirjailija ja sisällöntuottaja Lotta-Sofia Saahko, jonka ”Lotta ja pappa” -lauluvideot ovat hurmanneet suomalaiset. "Haluan koota tämän kuoron, koska olen nähnyt, kuinka paljon laulaminen on auttanut mun Pappaa. Ja haluan, että kaikki näkee, kuinka positiivinen vaikutus musiikilla voi olla muistisairaisiin”, kuvaa Lotta-Sofia tuntemuksiaan kuoromatkasta.

Kuoroa johtaa karismaattinen monitaituri, muusikko Kalle Lindroth. Myös hänelle ja alan kollegoille aihe ja sen tärkeys ovat tuttuja: "Kun kerroin tuttaville tuolla musiikkialalla, että oon lähtenyt vetämään tällaista kuoroa, niiin oon saanut ihan hirveästi siitä positiivista palautetta. Muutamat on ollu jopa yhteydessä, että voisko ne jollain tapaa lähteä tähän mukaan."

Unohtumattomat – muistikuoron matka -sarjassa kuullaan koskettavia tarinoita muistisairaiden elämästä. Saamme samalla seurata, miten muistinsa kanssa kamppailevat kuorolaiset selviytyvät haasteista niin lauluharjoituksissa kuin konsertissakin.

Muistisairaita Suomessa on noin 150 000, ja määrä kasvaa; vuoteen 2050 mennessä ennustetaan muistisairaita olevan jo noin puoli miljoonaa. Muistisairausdiagnoosi koetaan usein pelottavana ja ahdistavana leimana loppuelämälle. Sarja näyttää, että muistisairaskin voi nauraa, laulaa, tuntea onnea, rakastua ja liittyä vaikka kuoroon.

Lämmin, rehellinen ja tunteet pintaan nostava Unohtumattomat todistaa musiikin hyvää tekevästä vaikutuksesta muistisairaille ja näyttää, mikä voima on sillä, kun jokainen tulee nähdyksi ja kohdatuksi - diagnooseistaan huolimatta.

Ohjelma perustuu BBC:n Our Dementia Choir -formaattiin.

Sarjan on Ylelle tuottanut Banijay Finland Oy.

Kuusiosainen Unohtumattomat – muistikuoron matka 15.9. Yle Areenassa ja 18.9. alkaen Yle TV1:ssä

