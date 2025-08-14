NordLab on suosittu harjoittelupaikka laboratorioalan opiskelijoille

NordLab tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia yliopiston, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Suurin osa NordLabilla harjoittelua suorittavista opiskelee ammattikorkeakoulussa bioanalyytikoiksi. Myös yhä useampi lähihoitajan tutkintoa opiskeleva on löytänyt tiensä työelämäjaksolle NordLabille ja suorittaa ”näytteenotto hoitotyössä” -tutkinnon osan työelämäjaksonsa aikana. Vuosittain yli sata opiskelijaa suorittaa harjoittelunsa NordLabilla.

Onnistunut työelämäjakso voi avata opiskelijalle oven työpaikkaan jo opiskeluaikana. Työelämäjaksot ovatkin organisaatiolle mitä mainioin tapa rekrytoida alalle valmistuvia. Usein harjoittelussa olleet opiskelijat työllistyvät NordLabille, tyypillisesti ensin kesätöihin ja sitten pidempään palvelussuhteeseen.

Yhteistyö on hyvien harjoittelukokemusten perusta

Aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu on sekä opiskelijoiden, oppilaitosten että harjoittelupaikan etu; kaikki osapuolet hyötyvät harjoittelujaksojen hyvästä valmistelusta ja toteutuksesta. NordLabin harjoitteluiden aikana opiskelijat pääsevät työskentelemään uusimman tiedon ja teknologian parissa.

”Pitkäaikaiset suhteet oppilaitosten edustajiin sujuvoittavat arkea ja voimme keskittyä tärkeimpään, vahvistamaan opiskelijan ammatillista kehittymistä”, summaa laboratoriohoitotyön vastuualuepäällikkö Sirpa Kuopus NordLabilta



Yhdessä alkuun: valmistautuminen tukee harjoittelun onnistumista



Ennen harjoittelujaksoa opiskelija huolehtii, että vaadittavat terveydentilaa koskevat selvitykset ja rokotukset ovat kunnossa. Lisäksi ennen harjoittelujaksoa opiskelija esimerkiksi suorittaa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä koulutuksia sekä tutustuu harjoittelupaikkaan ja sen käytänteisiin.

Myös NordLabilla valmistaudutaan opiskelijan harjoittelujaksoon. Esihenkilö ja opiskelijan ohjauksesta vastaava työntekijä tutustuvat opiskelijan tavoitteisiin. Niiden pohjalta he suunnittelevat harjoittelun etenemisen ja tehtäviin perehtymisen.

Toiminta NordLabin laboratorioissa on monipuolista ja laadukasta, mikä mahdollistaa opiskelijoille erinomaisen tilaisuuden ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen.

Palaute motivoi opiskelijoiden ohjaajia

Jokainen NordLabilla harjoittelunsa suorittanut opiskelija ohjataan antamaan palautetta jakson onnistumisessa. Palautetta annetaankin aktiivisesti. Palautteet auttavat kehittämään toimintaa ja opiskelijoiden ohjausta.

“Henkilökuntamme ohjaa mielellään opiskelijoita, ja olemmekin saaneet ohjauksesta erinomaista palautetta”, kertoo palveluvastaava Annika Isohätälä NordLabilta.

Harjoittelu on turvallinen paikka oppia ja kehittyä

Palautteiden perusteella onnistuneiden harjoittelujaksojen taustalla ovat positiivinen kokemus työyhteisön jäseneksi ottamisesta, monipuoliset työtehtävät, harjoittelujakson tavoitteiden huomioiminen sekä laadukkaasti hoidettu harjoittelun ohjaus ja tuki. ”Minulla oli hyvin tervetullut olo heti harjoittelun alkaessa”, kertoo NordLabilla harjoittelunsa suorittanut bioanalyytikko-opiskelija – eikä hän ole kokemuksensa kanssa yksin.

”Panostamme jatkossakin opiskelijoiden positiiviseen harjoittelukokemukseen NordLabilla ja jatkamme prosessin kehittämistä”, painottaa vastuualuepäällikkö Kuopus.