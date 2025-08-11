STTK: Työneuvoston lakkauttaminen ei tuo säästöjä

STTK:n hallitus: Valtiovarainministeriön budjettiesitys on luokaton 11.8.2025 14:42:17 EEST | Tiedote

STTK:n hallitus kritisoi valtiovarainministeriön budjettiesitystä luokattomaksi. – Ministeriön yhteensä miljardin euron leikkausesitykset kohdistuvat muun muassa kuntien valtionosuuksiin, koulutukseen ja osaamiseen, sosiaalialan järjestöihin ja yritystuista erityisesti merenkulkuun. Näiltä olisi kokonaan vältytty, jos kevään kehysriihessä ei olisi hövelisti kevennetty suurituloisten ja yritysten verotusta. Lisäksi olisi voitu uudistaa listaamattomien yritysten verotusta, puheenjohtaja Antti Palola korostaa. Ennakkoon valtiovarainministerin esiin nostamat yritystuet jäivät lopulta vähälle huomiolle. Niistä leikkaaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta tukien juustohöylämenettelyllä päästäisiin STTK:n mielestä alkuun. – Nyt leikkausten kärki osuisi merenkulkuun, mikä lisäisi merillä työskentelevien työttömyyttä, kun matkustaja-alukset mitä suurimmalla todennäköisyydellä liputettaisiin muihin maihin. On lisäksi ymmärrettävä, että ulosliputtaminen osuisi myös huoltovarmuuteen, mikä näinä turva