STTK: Työneuvoston lakkauttaminen ei tuo säästöjä
Hallitus esittää työneuvoston lakkauttamista. Lakiluonnos on lähtenyt lausunnolle tänään, ja aiemmin palkansaajakeskusjärjestöt jättivät asiasta yhteisen eriävän mielipiteen.
Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Se antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii oikaisuvaatimusviranomaisena eräissä aluehallintoviraston työlainsäädäntöä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä.
Hallituksen perustelu lakkauttaa työneuvosto säästösyistä ei STTK:n mielestä ole kestävä eikä hyväksyttävä.
– Hyödyt valtion taloudelle ovat olemattomat ja varsinkin, kun työneuvostolle kuuluvia tehtäviä kaavaillaan siirrettäväksi toisille viranomaisille. Asiallisia perusteluita lakkauttamiselle hallitus ei ole kyennyt esittämään, johtaja Minna Ahtiainen toteaa.
Työneuvosto on perustettu vuonna 1946 ja sen asiantuntijuutta arvostetaan laajasti. Neuvoston jäsenillä on erityistä työoikeudellisesta asiantuntemusta ja edellytyksiä ratkoa muuttuvan työelämän kysymyksiä. Työneuvosto käsittelee myös työoikeudellisia tulkintakysymyksiä tuomioistuinprosessia nopeammin ja kustannustehokkaammin.
– Työneuvoston roolia matalan kynnyksen oikeusturvatienä tulisi pikemminkin laajentaa kuin lakkauttaa. STTK:n mielestä tämä on jälleen kerran vain ideologinen hyökkäys suomalaista työmarkkinamallia ja palkansaajia kohtaan, Minna Ahtiainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minna Ahtiainenjohtaja, edunvalvontaPuh:050 387 7030minna.ahtiainen@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
