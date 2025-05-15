Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 21.8.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen

Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 20.5.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen 15.5.2025 08:00:00 EEST | Kutsu

Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 15.5.2025 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen kaudelta 1.10.2024–31.3.2025 tiistaina 20.5.2025 klo 8.00, ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 20.5.2025 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://events.inderes.com/asuntosalkku/q2-2025. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle ja asuntorahastoille. Se on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Asuntos