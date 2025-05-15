Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 21.8.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 18.8.2025 klo 8.00
Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.10.2024–30.6.2025 torstaina 21.8.2025 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/.
Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 21.8.2025 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.events.inderes.com/2025-q3-liiketoimintakatsaus. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/.
Lisätietoja
Asuntosalkku Oyj
Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329
jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi
Asuntosalkku Oyj
Asuntosalkku on vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Se on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, joka keskittyy omistaja-arvon luomiseen. Sijoitukset painottuvat omistusasuntotaloista valikoituihin yksittäisiin asuntoihin, joissa vuokralainen asuu omistusasujien naapurina. Pääpaino on hyvien sijaintien pienissä asunnoissa Suomen pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tallinnan keskusta-alueilla.
31.3.2025 Asuntosalkku omisti Suomessa 1 413 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo velattomana oli 160,1 miljoonaa euroa, sekä Tallinnassa 676 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 104,2 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2025 oli 97,7 prosenttia.
Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosalkku Oyj
Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 20.5.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen15.5.2025 08:00:00 EEST | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 15.5.2025 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen kaudelta 1.10.2024–31.3.2025 tiistaina 20.5.2025 klo 8.00, ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 20.5.2025 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://events.inderes.com/asuntosalkku/q2-2025. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle ja asuntorahastoille. Se on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Asuntos
Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 13.2.2025 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen10.2.2025 08:00:00 EET | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 10.2.2025 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.10.2024–31.12.2024 torstaina 13.2.2025 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 13.2.2025 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://player.videosync.fi/asuntosalkku/2025-q1. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto sekä suoralle asuntosijoittamiselle että asuntorahastoille. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden
Asuntosalkku Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen 10.12.2024 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen5.12.2024 08:00:00 EET | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 5.12.2024 klo 08:00 Asuntosalkku Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.10.2023–30.9.2024 tiistaina 10.12.2024 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 10.12.2024 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.videosync.fi/q4-2024. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoi
Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 22.8.2024 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen19.8.2024 08:00:00 EEST | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 19.8.2024 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.10.2023–30.6.2024 torstaina 22.8.2024 klo 8.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 22.8.2024 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.videosync.fi/2024-q3-liiketoimintakatsaus. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. S
Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 30.5.2024 klo 8.00, webcast-tilaisuus klo 9.30 alkaen27.5.2024 08:00:00 EEST | Kutsu
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 27.5.2024 klo 8.00 Asuntosalkku Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen kaudelta 1.10.2023–31.3.2024 torstaina 30.5.2024 klo 8.00, ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit/. Asuntosalkku järjestää webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2024 klo 9.30. Webcast-tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://asuntosalkku.videosync.fi/puolivuotiskatsaus-h1-2024. Tallenne on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/. Lisätietoja Asuntosalkku Oyj Jaakko Sinnemaa toimitusjohtaja Puh. +358 41 528 0329 jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi Asuntosalkku Oyj Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme