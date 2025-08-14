Isojen kodinkoneiden myyntiä vauhdittivat asunto- ja mökkikaupan kiihtyminen ja pienten kodinkoneiden myyntiä kauneuden ja hyvinvoinnin trendi

Toisessa kvartaalissa isojen kodinkoneiden myynti oli kasvussa. Erityisesti liedet ja lieteen integroidut liesituulettimet kiinnostavat kuluttajia.

“Integroidut liesituulettimet ovat verrattain uusi innovaatio, ja sellainen on tällä hetkellä keittiöremontissa monen toiveena”, kertoo Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström kodinkoneiden suosiosta.

Kasvua kiihdyttivät myös kodinhoitohuoneen laitteet, sillä esimerkiksi kuivaajat kasvoivat reilut 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi energiatehokkaiden laitteiden kasvu on huomattava. Myydyistä pyykinpesukoneista kaksi kolmasosaa valitaan parhaassa A-energialuokassa, ja kategoria on kasvanut 30 % viime vuodesta. Kuivausrumpujen A+++ -luokitus on kasvanut jopa vielä enemmän.

“Energiatehokkaiden laitteiden myyntiä voidaan perustella kahdella näkökulmalla. Suomalaiset ovat energia- ja hintatiedoista kansaa. Energiatehokkaat laitteet säästävät sähköä ja sen myötä valinta näkyy sähkölaskuissa. Lisäksi energiatehokkaita laitteita on enemmän tarjolla, joten nyt sellainen on myös helppo valita kodinkoneostoksilla”, sanoo Sandström.

Pienissä kodinkoneissa kiinnostaa erityisesti kauneuden ja hyvinvoinnin trendi

Pienten kodinkoneiden osalta vuoden toinen kvartaali oli hienoisessa laskussa. Historiallisen kova televisiomyynti on voinut vaikuttaa negatiivisesti muiden laitteiden myyntiin. Myöhäinen kevät ja kolea kesäkuu vaikuttivat esimerkiksi ilmanpuhdistus- ja kosteuslaitteiden mollivoittoiseen myyntiin.

Pienten kodinkoneiden saralla myyntiä kuitenkin vauhdittivat erityisesti kauneus- ja hyvinvointituotteet. Kyseinen kategoria on ollut nosteessa jo pidemmän aikaa, mutta myös sesonki näkyy kuluttajien valinnoissa.

“Keväällä ja kesällä erityisesti juhlakausi vaikuttaa kauneudenhoitotuotteiden myyntiin positiivisesti”, kertoo Päivi Hole, S-ryhmän tuoteryhmäjohtaja.

Tiedot pohjautuvat NielsenIQ:n ja ETKO ry:n tilastoihin.

Lisätietoa

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492