Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Isojen kodinkoneiden myyntiä vauhdittivat asunto- ja mökkikaupan kiihtyminen ja pienten kodinkoneiden myyntiä kauneuden ja hyvinvoinnin trendi
Vuoden 2025 toisessa kvartaalissa isojen kodinkoneiden myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Pienten kodinkoneiden myyntiä kasvattivat kauneus- ja hyvinvointituotteet, vaikka kokonaisuus jäi aavistuksen miinukselle.
Toisessa kvartaalissa isojen kodinkoneiden myynti oli kasvussa. Erityisesti liedet ja lieteen integroidut liesituulettimet kiinnostavat kuluttajia.
“Integroidut liesituulettimet ovat verrattain uusi innovaatio, ja sellainen on tällä hetkellä keittiöremontissa monen toiveena”, kertoo Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström kodinkoneiden suosiosta.
Kasvua kiihdyttivät myös kodinhoitohuoneen laitteet, sillä esimerkiksi kuivaajat kasvoivat reilut 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi energiatehokkaiden laitteiden kasvu on huomattava. Myydyistä pyykinpesukoneista kaksi kolmasosaa valitaan parhaassa A-energialuokassa, ja kategoria on kasvanut 30 % viime vuodesta. Kuivausrumpujen A+++ -luokitus on kasvanut jopa vielä enemmän.
“Energiatehokkaiden laitteiden myyntiä voidaan perustella kahdella näkökulmalla. Suomalaiset ovat energia- ja hintatiedoista kansaa. Energiatehokkaat laitteet säästävät sähköä ja sen myötä valinta näkyy sähkölaskuissa. Lisäksi energiatehokkaita laitteita on enemmän tarjolla, joten nyt sellainen on myös helppo valita kodinkoneostoksilla”, sanoo Sandström.
Pienissä kodinkoneissa kiinnostaa erityisesti kauneuden ja hyvinvoinnin trendi
Pienten kodinkoneiden osalta vuoden toinen kvartaali oli hienoisessa laskussa. Historiallisen kova televisiomyynti on voinut vaikuttaa negatiivisesti muiden laitteiden myyntiin. Myöhäinen kevät ja kolea kesäkuu vaikuttivat esimerkiksi ilmanpuhdistus- ja kosteuslaitteiden mollivoittoiseen myyntiin.
Pienten kodinkoneiden saralla myyntiä kuitenkin vauhdittivat erityisesti kauneus- ja hyvinvointituotteet. Kyseinen kategoria on ollut nosteessa jo pidemmän aikaa, mutta myös sesonki näkyy kuluttajien valinnoissa.
“Keväällä ja kesällä erityisesti juhlakausi vaikuttaa kauneudenhoitotuotteiden myyntiin positiivisesti”, kertoo Päivi Hole, S-ryhmän tuoteryhmäjohtaja.
Tiedot pohjautuvat NielsenIQ:n ja ETKO ry:n tilastoihin.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492
Yhteyshenkilöt
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry
Historiallinen kasvu televisiokaupassa ja kellopuhelimien kovaa kysyntää14.8.2025 14:08:43 EEST | Tiedote
Suomessa myytiin ennätyksellinen määrä televisioita vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla: viime vuoteen verraten myynti tuplattiin. Kasvun myötä suomalaiset siirtyivät paitsi HD-kuvaan, myös smart-televisioiden käyttäjiksi. Mobiililaitteita tarkasteltaessa erityisesti kellopuhelimet ovat kasvava tuoteryhmä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme