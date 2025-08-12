Suurpetolaki on vieläkin riittämätön
Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettanut täytäntöönpanokieltoon kaikki 13 karhun metsästyksen poikkeuslupaa 129 karhun pyyntiin. Metsästäjäliitto katsoo, että keväällä toteutettu lainmuutos oli riittämätön.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettanut tänään 14.8.2025 täytäntöönpanokieltoon kaikki tälle metsästyskaudelle myönnetyt 13 karhun metsästyksen poikkeuslupaa. Luvat olisivat oikeuttaneet kaikkiaan 129 karhun pyyntiin.
– Tämän syksyn karhujahti jäi poronhoitoalueen eteläpuolella jälleen toteutumatta. Tuolla vähäisellä lupamäärällä ei olisi ollut mitään merkittävää vaikutusta Suomen karhukannan kokoon. Hallinto-oikeushan totesi jo kevättalvella lakiluonnosta kommentoidessaan, että pelkästään säännösmuutokset ovat riittämättömiä kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseen. Toimeenpanokielto ei ehkä olisi ollut välttämätöntä, jos uudistettu suurpetolaki olisi tarkemmin määritellyt suurpetojen kannanhoidollisesta metsästyksestä ja hallinto olisi tuottanut kattavat perustelut lupiin, arvioi Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Maamme oikeuskäytännöt eroavat monista muista EU-maista oleellisesti. Suurpetoja metsästetään useissa EU-maissa ilman, että komissio tai maan oikeuslaitos puuttuu asiaan. Suomessa ei sallita edes valkoposkihanhen metsästystä, kun laji on EU-suojelussa, vaikka kyseisiä hanhia on arviolta 1,5 miljoonaa ja niiden aiheuttamat vahingot ovat merkittäviä.
– Ratkaisevaa ei Suomessa näytä olevan suojellun lajin määrä ja vaikutus. Suurpedot, valkoposkihanhet ja merimetsot eivät saa metsästyslupia, vaikka EU sallii suojelusta poikkeamisen. Lain valmistelumme ja hallintomme eivät osaa tuottaa selkeitä poikkeamisperusteita, jotka oikeuslaitosta tyydyttäisivät, toteaa Lampinen.
Metsästäjäliitto katsoo, että nyt nähty loppukesän episodi karhujen osalta osoittaa, että suurpetolainsäädäntö ei edelleenkään toimi. Metsästäjäliitto tarjosi lain valmisteluun esityksiä yhdessä MTK:n kanssa, mutta näitä esityksiä ei otettu huomioon. Esityksiin oli koottu kattavat opit ja neuvot eri EU-maista sekä Metsästäjäliiton EU-etujärjestöltä FACE:lta.
– Kun suurpetolaki avataan syksyllä uudelleen suden suojelustatuksen muutoksen vuoksi, lainsäädäntöä on oleellisesti kehittävä kaikkien suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Ruotsin suurpetolainsäädäntö ja -hallinto tarjoavat hyvän esimerkin Suomelle, kannustaa puheenjohtaja Lampinen päättäjiä.
Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
