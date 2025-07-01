Syöpäjärjestöt: Järjestöjen toimintaa ei saa ajaa alas
Suomen suurin kansanterveysjärjestö Syöpäjärjestöt pitää ehdotusta 100 miljoonan euron leikkauksesta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen vastuuttomana ja lyhytnäköisenä.
Syöpään sairastuneiden määrä kasvaa nopeasti vuosittaisesta 39 000 syöpätapauksesta 45 000 syöpätapaukseen kymmenessä vuodessa. Syöpähoitojensa lisäksi sairastuneet tarvitsevat järjestöjen tarjoamaa monipuolista tietoa ja tukea, mutta myös järjestöjen tekemän ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu.
– Syöpä on yhteiskunnalle hyvin kallis sairaus ja järjestöjen toiminnasta säästäminen vain kasvattaisi kustannuksia. Riskitekijöihin kuten tupakointiin vaikuttamalla syöpätaakan kasvua on saatu hillittyä, mutta tälle työlle on jatkuva tarve. Syövän ehkäisyssä on suuria mahdollisuuksia, sillä merkittävä osa uusista syövistä on yhteydessä riskitekijöihin kuten tupakointiin, alkoholin kulutukseen ja ylipainoon ja näihin voidaan vaikuttaa monin keinoin. Julkisen sektorin leikkausten myötä ennaltaehkäisevä työ on siirtynyt pitkälti järjestöjen vastuulle, toteaa Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Ihalainen.
– Elintapamuutoksien tukeminen, tiedon jakaminen ja potilaiden psykososiaalinen tuki eivät ole toissijaisia palveluita, vaan aivan olennaisia sekä syöpätaakan pienentämisen että syöpään sairastuneiden ja syövästä toipuvien elämänlaadun kannalta, Ihalainen muistuttaa.
Valtaosa syöpätapausten kasvusta on yli 75-vuotiaiden uusia syöpiä. Syöpäkuolemien suhteellinen osuus on pienenemässä hieman, ja syövästä paranee tai sen kanssa pärjäilee yhä useampi. Tarve erityisesti ikääntyneiden syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä tuelle kasvaa, mutta myös työikäisten kuntoutumisen ja työhön paluun tukeminen on yhä tärkeämpää. Syöpä koskettaa lähes jokaista suomalaista jossakin elämänvaiheessa.
– Syövän ehkäisyn, elämäntapatiedon ja ohjauksen merkitys tulee korostumaan, samoin kuin ammatillisen psykososiaalisen tuen ja vertaistuen tarve. Toiminnan toteuttamiseen tarvitaan järjestöjen ammattilaisia, sillä taloushaasteissa painivilla hyvinvointialueilla tällaiseen toimintaan on resursseja hyvin niukasti. Järjestöt ovat olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Nopea ja oikea-aikainen järjestöjen tarjoama tuki auttaa syöpään sairastuneita selviämään arjesta, eivätkä he silloin kuormita sotepalveluja tai ruuhkauta päivystyksiä, toteaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.
Ehdotettu lisäleikkaus järjestörahoitukseen tarkoittaisi, että tämän hallituskauden jälkeen järjestöjen rahoituksesta jäisi jäljelle enää vain kolmannes.
– Olemme hyvin huolissamme etenkin pienempien ja alueellisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten tulevaisuudesta ja myös järjestöjen ammattilaisten kasvavasta työttömyydestä. Hankerahoitus on käytännössä jo ajettu alas ja lisäleikkauksen kohdentuminen yleisavustukseen tulee halvauttamaan järjestöjä ennen näkemättömällä tavalla. Tällä voi olla ennalta-arvaamattomia vaikutuksia kaikille suomalaisille, Juha Pekka Turunen varoittaa.
