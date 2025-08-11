Uuden Musiikin Kilpailun uusi kausi käyntiin – biisihaku nyt auki!

UMK:sta on tämän vuosikymmenen aikana muodostunut yksi euroviisumaailman seuratuimmista paikallisista kilpailuista. Kotimaassa UMK on vakiinnuttanut asemansa uusien artistien ja biisien ponnahduslautana ja lukuisista mukana olleista biiseistä on tullut suuria hittejä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. UMK26-voittaja edustaa Suomea seuraavissa Euroviisuissa Itävallassa toukokuussa 2026 ja esiintyy siellä sadoille miljoonilla katsojille.

Järjestyksessään 15. Uuden Musiikin Kilpailu, UMK26, järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 28.2.2026. Mukaan valitut artistit ja biisit julkistetaan perinteisesti tammikuussa.

UMK:n biisi- ja artistivalinnoista vastaa tänäkin vuonna useampi raati. Suurin vaikutusvalta on musiikin ammattilaisista koostuvalla raadilla, jonka puheenjohtajana toimii YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen. Ammattilaisraadin lisäksi valintoihin vaikuttavat viisi yleisöraatia, joihin kutsutaan monipuolinen joukko eri alojen edustajia. Viime vuonna lanseerattu raatiuudistus oli onnistunut ja sitä jatketaan myös tänä vuonna.

”UMK:n vaikuttavuus suomalaisten musiikki-ilmiöiden luomisessa on vahvistunut vuosi vuodelta. Edelliskauden menestyksiin lukeutuivat Erika Vikmanin ICH KOMMEn noin 30 miljoonaa striimiä, Nelli Matulan vuoden isoin radiobiisi Hitaammin hautaan, sekä Goldielocksin läpimurto ja hieno menestys englanninkielisellä biisillä Made Of”, ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen kommentoi. ”UMK:ssa ei ole genrerajoituksia ja toiveissa onkin saada mahdollisimman monipuolinen biisikattaus ammattilais- ja yleisöraatiemme ruodittavaksi!”

UMK:hon hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yle.fi/umk. Sivuilta löytyvät myös kilpailun säännöt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Haku alkoi tänään 18.8. klo 8.00 ja päättyy 24.8. klo 23.59. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään lokakuun aikana.

Aiempia UMK-voittajia:

Erika Vikman, 2025

Windows95man, 2024

Käärijä, 2023

The Rasmus, 2022

Blind Channel, 2021

Aksel Kankaanranta, 2020

Darude feat. Sebastian Rejman, 2019

Saara Aalto, 2018

Norma John, 2017

Sandhja, 2016

Pertti Kurikan Nimipäivät, 2015

Softengine, 2014

Krista Siegfrids, 2013

Pernilla Karlsson, 2012

