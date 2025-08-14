Loton potissa lauantaina 14,5 miljoonaa euroa - Aikaisemman jättipotin voittaja kertoo elämästään voiton jälkeen

Lohjalaismies voitti vuonna 2019 Lotosta 15,5 miljoonan euron potin, joka oli tuolloin pelin historian suurin voitto.

- Alkuhuuman jälkeen elämä on tässä tasoittunut vuosien jälkeen. Voittorahojani olen sijoittanut eri pankkien kautta eikä potti ole kovinkaan paljon pienentynyt sen myötä. Varoja on käytetty matkusteluun ja lähipiiriä olen auttanut taloudellisesti, jättivoittaja kertoo nyt.



Sijoittaminen onkin voittajille yleistä. Suomalaisvoittajat pyrkivät sijoittamaan voittonsa niin, että voitosta poikisi tuottoja myöhemminkin. Veikkauksen suurvoittajille toteuttaman kyselyn mukaan peräti 86 prosenttia eri pelien suurvoittajista kertoi sijoittaneensa osakkeisiin tai rahastoihin.

Monet suurvoittajat toteuttavat suurvoiton tuomilla rahoilla pienempiä tai suurempia unelmiaan.



- Erikoisempia asioita mitä olen voittorahoilla tehnyt, ovat olleet suuritehoiset autot. Niitä on tullut vaihdettua vähän turhaankin, kun en ole kovin paljon kuitenkaan lopulta ajanut. Ehkä seuraava autoni onkin joku ihan pieni auto, lohjalainen nauraa.

- UIkomaan matkoilla olemme käyneet eri tavoin, kun se kerran on mahdollista. Golfia tykkään pelata. Hankintoja ei ole viime aikoina enää tullut paljon tehtyä.



Monet suurvoittajista kertovat voiton jälkeen lahjoittavansa osan voitosta hyväntekeväisyyteen. Lohjalaisvoittaja sanoo tukeneensa urheiluseuran toimintaa.

- Olen tukenut erästä palloiluseuraa, joka on minulle merkityksellinen. En tietenkään odota, että sieltä tulisi rahaa takaisin, vaan aivan muut arvot ovat siinä hankkeessa tärkeitä. Jotainhan sitä pitää harrastaa, ja urheilu on tärkeää. On myös jännittävää seurata itselle tärkeän seuran menestystä.

-Kuten elämässä yleensäkin kyllähän asiat alkavat jossain kohtaa tuntua vähän vanhoilta jutuilta. Eipä näistä enää niin puhuta. Aikanaan tuo vuosien takainen voittoni oli paljonkin esillä monissa yhteyksissä.



Jättimäinen voitto Lotosta on tuonut voittajalleen rauhaa elämään.

- Terveys on säilynyt ja voitosta on sillä tavalla voinut nauttia. Hyvin on mennyt. Onhan se ollut helpotus, että voi tehdä haluamiaan asioita eikä tarvitse valvoa öisin, että onko varaa lähteä vaikka lomalle tai ostaa jotain. Toisaalta en ole ostanut juurikaan tarpeettomia asioita.



Voittaja on jatkanut myös lottoamista pienin panoksin.

- Olen seurannut Veikkauksen uutisia ja tuntuu, että Eurojackpotissa on mennyt usein voitto saksalaisille. Olen yrittänyt laittaa heille hanttiin, ja norjalaisille Vikinglotossa. Ei ole vielä onnistunut, mutta jatkan yrittämistä. Sitä tässä myös odottelen, että Valioliiga alkaa ja pääsee suunnittelemaan Vakio-rivejä.

Suurin yksittäinen Lotto-voitto on 15,8 miljoonaa euroa. Voitto osui Siilinjärvelle kierroksella 37/2022. Tuolloin voittorivi pelattiin Siilinjärven Toritien R-kioskissa.



Loton potissa on lauantain arvonnassa 14,5 miljoonaa euroa. Mikäli kierroksella ei löydy täysosumaa, pelin potti kohoaa.