Lohjan vetovoima rakentuu turvallisuudesta, luonnosta ja järvikaupunkitunnelmasta
Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2025 nostaa esiin Lohjan vahvuudet ja kehityskohteet.
Keväällä 2025 toteutettu seutukaupunkien vetovoimatutkimus kartoitti 57 suomalaisen kaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tulokset tuovat esiin arvokasta tietoa Lohjan asemasta suhteessa muihin seutukaupunkeihin sekä työkaluja kaupungin vetovoiman kehittämiseen.
Kyselyyn vastasi yli 10 000 henkilöä eri puolilta Suomea ja vastausten perusteella muodostetut tulokset jaettiin kahteen näkökulmaan:
- Ulkoinen näkökulma kertoo muualla asuvien mielikuvista Lohjasta.
- Sisäinen näkökulma kuvaa lohjalaisten omaa arviota kotikaupungistaan.
Turvallisuus nousi molemmissa näkökulmissa keskeiseksi vetovoimatekijäksi. Ulkopuolelta katsottuna korostuivat myös hyvä liikenteellinen saavutettavuus ja miellyttävä asuinympäristö. Lohjalaisten omissa arvioissa painottuivat erityisesti asuinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.
Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että järvikaupunkibrändi elää vahvana lohjalaisten mielissä. Lisäksi luonto itsessään näyttäytyy keskeisenä osana kaupungin identiteettiä niin asumisen kuin matkailun näkökulmasta.
Ulkoisesta näkökulmasta Lohja mielletään kuitenkin vielä melko pieneksi ja vähemmän tunnetuksi kaupungiksi. Lohjan vetovoimapotentiaalia on siis mahdollista kasvattaa, etenkin tunnettuuden ja imagon osalta.
Lohjan kaupunki kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Lisätietoa vetovoimatutkimuksen tuloksista löytyy kaupunkikohtaisesta raportista.
