Buster Magnum VMAX laajentaa Busterin urheilullista alumiinivenemallistoa

Yamahalla V MAX SHO -mallinimi viittaa moottorin nimellistehoa tehokkaampaan versioon. Näissä moottoreissa on panostettu optimaaliseen teho-paino-suhteeseen, tavoitellen lisää kiihtyvyyttä ja nopeutta. Suorituskyvystä on etua etenkin, kun veneessä on raskaampi kuorma, esimerkiksi isompi miehistö ja runsas kalastusvarustus.

Buster Magnumin uusi moottori on uusi Yamaha VF250XB. Moottorin virallinen Euroopan julkistus on myöhemmin elokuussa, mutta Buster esittelee uudella moottorilla varustetuin veneen jo Helsingin Uivassa venenäyttelyssä Lauttasaaressa 14.–17.8.

Buster Magnumin vakiovarusteisiin kuuluu mm. U-mallinen, tilava takapenkki, tilttiratti ja trimmilevyt, kansivalot ja avaimeton käynnistys. Lattiamateriaali on liukuestekuvioitu alumiini, vaihtoehtona on saatavana jalan alla mukavalta tuntuva, luistamaton softdeck VMAX-logoilla. Kaiteet, knaapit ja vesihiihtokaari ovat mustia. VMAX Edition -malli eroaa perusmalleista penkkien ja tyynyjen uusilla V MAX -kuosilla sekä veneen kylkien näyttävillä erikoisgrafiikoilla.

Buster Magnum on 7,2 metriä pitkä kahdeksan hengen avovene. Veneessä on vakuuttavaa ja turvallista ison veneen tuntua. Huolellisissa testeissä viimeistellyt rungot tekevät ajo-ominaisuuksista hauskat, johdonmukaiset ja turvalliset kovassakin kelissä. Magnum sopiikin erinomaisesti niin yhteysveneeksi Itämeren ulkosaaristoon kuin vauhdikkaaseen retkeilyyn Atlantin rannikolle. Vene pärjää hyvin suuremmassakin lastissa, sillä sen kantavuus on 884 kiloa.

Nykyinen Buster Magnum edustaa suurten avoveneiden klassikon viidettä mallisukupolvea. Ensimmäinen Magnum esiteltiin vuonna 1990 ja siitä on tullut Pohjoismaiden suosituin suuri avovene.

Ohjaamon keskipiste on toisen sukupolven 16" Buster Q -älynäyttö, joka yhdistää samaan infotainment-järjestelmään elektroniset Navionics-kartat, radion, säätiedot ja moottorin mittarit. Joustava split screen -näytönjako mahdollistaa esimerkiksi kahden eri mittakaavaisen kartan käyttämisen yhtä aikaa, jolloin toiselta kartalta seurataan reitin yleiskuvaa ja toiselta lähialueen yksityiskohtia.

Aiemmin Yamaha V MAX -moottorit - ja varustus on ollut saatavilla vain Buster XL VMAX ja Buster XXL VMAX -malleissa. Buster XL:ssä kone on nimellisteholtaan 115-hevosvoimainen Yamaha VF115XB ja XXL:ssä teholuokaltaan 150-hevosvoimainen Yamaha VF150XB.