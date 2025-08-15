Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa selvittää Vanhan Vaasan raunioiden kattamista – asukkaiden mielipiteet kerätään verkkokyselyllä

15.8.2025 09:45:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunki on tehnyt esiselvityksen Vanhan Vaasan raunioiden mahdollisesta kattamisesta. Selvitys on julkisesti nähtävillä 15.8.-14.9.2025. Mahdollisen kattamisen selvityksen ohessa toteutetaan kysely, jonka avulla kerätään asukkaiden mielipiteitä kattamiseen liittyen.

Selvitys toimii valtuustoaloitteen (VAASA/635/00.02.05.00/2022) jatkotoimenpiteenä. Esiselvityksessä kartoitettiin mahdollisen kattamisen lähtökohtia eri näkökulmista sekä hahmoteltiin viisi mahdollista toteutustapaa kattamiselle: yhdessä ääripäässä on kevytrakenteinen ja tilapäistä tarvetta, kuten tapahtumia tai kesäkautta, varten pystytettävät erityyppiset telttakatokset. Toisessa ääripäässä on kiinteärakenteinen kate palaneen kirkon kattomuotoa noudatellen.

- Kattaminen mahdollistaisi raunioille laajemmat mahdollisuudet käyttö- ja matkailukohteena. Sateelta suojaava katos myös vähentäisi rakenteiden rasitusta tai altistumista sääolosuhteille. Toisaalta mahdollinen kattaminen ja laajempi käyttö asettaa uusia vaatimuksia tilalle. Lisäksi tulee huomioida, että rauniossa sijaitsee vanhoja hautoja, jotka tulee huomioida. Kokonaisuudessa on siis kyse ristiriitojen yhteensovittamisesta, kertoo kaupungingeodeetti Petur Eklund.

Tarkempaa kustannusarviota kattamisesta ei vielä ole, sillä kustannukset riippuvat katteen toteutustavasta. Kyseessä tiedetään olevan mittava investointi, mutta jos kattaminen toteutetaan, tälle pyritään saamaan myös ulkopuolista rahoitusta. On kuitenkin selvää, että ulkopuolinen rahoitus sekä matkailusta saatavat lisätulot kattaisivat vain osan investoinnista.

Kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä kyselyn avulla            

Esiselvityksen yhteydessä toteutetaan asukkaille suunnattu Webropol-kysely.

- Pyhän Marian kirkon rauniot ovat merkittävä osa kaupungin historiaa, joten sitä kautta asia koskettaa kaupungin asukkaita. Kyselyn kautta halutaankin kuulla asukkaiden näkemyksiä raunioiden kattamisesta, toteaa Eklund.

Kysely toteutetaan ainoastaan verkossa. Oman näkemyksensä tai yksityiskohtaisempaa palautetta voi toimittaa myös kaupungin kirjaamoon. Keskustelu kattamisen toteutumisesta jatkuu kaupungin toimesta syksyllä, jolloin myös tarkastellaan kyselyn avulla kerättyjä asukkaiden näkemyksiä.

Kysely on avoinna 14.9.2025. Kyselyyn voi vastata täällä.

Avainsanat

vaasan kaupunkiosallistuvaikuta

Yhteyshenkilöt

Kaupungingeodeetti Petur Eklund, puh. 0401646930, petur.eklund@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye