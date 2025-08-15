Vaasa selvittää Vanhan Vaasan raunioiden kattamista – asukkaiden mielipiteet kerätään verkkokyselyllä

Selvitys toimii valtuustoaloitteen (VAASA/635/00.02.05.00/2022) jatkotoimenpiteenä. Esiselvityksessä kartoitettiin mahdollisen kattamisen lähtökohtia eri näkökulmista sekä hahmoteltiin viisi mahdollista toteutustapaa kattamiselle: yhdessä ääripäässä on kevytrakenteinen ja tilapäistä tarvetta, kuten tapahtumia tai kesäkautta, varten pystytettävät erityyppiset telttakatokset. Toisessa ääripäässä on kiinteärakenteinen kate palaneen kirkon kattomuotoa noudatellen.

- Kattaminen mahdollistaisi raunioille laajemmat mahdollisuudet käyttö- ja matkailukohteena. Sateelta suojaava katos myös vähentäisi rakenteiden rasitusta tai altistumista sääolosuhteille. Toisaalta mahdollinen kattaminen ja laajempi käyttö asettaa uusia vaatimuksia tilalle. Lisäksi tulee huomioida, että rauniossa sijaitsee vanhoja hautoja, jotka tulee huomioida. Kokonaisuudessa on siis kyse ristiriitojen yhteensovittamisesta, kertoo kaupungingeodeetti Petur Eklund.

Tarkempaa kustannusarviota kattamisesta ei vielä ole, sillä kustannukset riippuvat katteen toteutustavasta. Kyseessä tiedetään olevan mittava investointi, mutta jos kattaminen toteutetaan, tälle pyritään saamaan myös ulkopuolista rahoitusta. On kuitenkin selvää, että ulkopuolinen rahoitus sekä matkailusta saatavat lisätulot kattaisivat vain osan investoinnista.

Kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä kyselyn avulla

Esiselvityksen yhteydessä toteutetaan asukkaille suunnattu Webropol-kysely.

- Pyhän Marian kirkon rauniot ovat merkittävä osa kaupungin historiaa, joten sitä kautta asia koskettaa kaupungin asukkaita. Kyselyn kautta halutaankin kuulla asukkaiden näkemyksiä raunioiden kattamisesta, toteaa Eklund.

Kysely toteutetaan ainoastaan verkossa. Oman näkemyksensä tai yksityiskohtaisempaa palautetta voi toimittaa myös kaupungin kirjaamoon. Keskustelu kattamisen toteutumisesta jatkuu kaupungin toimesta syksyllä, jolloin myös tarkastellaan kyselyn avulla kerättyjä asukkaiden näkemyksiä.