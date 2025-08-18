Sanojen voimaa syysiltoihin – kirjailijaillat Kalajärvellä
Miltä tuntuu suru, jota ei osaa sanoa ääneen? Entä salaisuus, joka muuttaa kaiken? Tai rikos, joka koettelee oikeudentuntoa Islannin rannikon varjoissa? Syksyn kirjailijaillat Kalajärven kappelissa tarjoavat vahvoja tarinoita, suuria tunteita ja ainutlaatuisia kohtaamisia kolmen arvostetun kirjailijan kanssa.
Kalajärven kappeli kutsuu kirjallisuuden ystäviä kolmena syysiltana ainutlaatuisiin kirjailijatapaamisiin. Syyskuussa vieraaksi saapuu Finlandia-palkittu Sirpa Kähkönen, jonka teos 36 uurnaa käsittelee äitisuhdetta, psyykkistä haavoittuvuutta ja suvun vaiettua historiaa.
Lokakuussa Islannissa asuva Satu Rämö sukeltaa Hildur-dekkarisarjan uusimpaan osaan Rakel, jossa rikosten rinnalla paljastuu koskettavia perhesalaisuuksia Islannin dramaattisissa maisemissa.
Marraskuussa kuullaan Markus Nummea, jonka historiallinen romaani Käräjät vie lukijan Etelä-Pohjanmaan kyläyhteisöön 1930-luvulla, rikosepäilyjen, yhteisön moraalikysymysten ja vaikenemisen kulttuurin äärelle.
Tilaisuudet alkavat klo 18, ja niissä kirjailijoita haastattelee pastori Kirsi Muurimäki. Kahvitarjoilu, tuotto Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainaan (maksu käteisellä tai Mobilepayllä). Kirjamyyntiä, mahdollisuus signeerauksiin.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Tapahtumapaikka: Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 4, Espoo
Syksyn 2025 illat:
- 3.9. Sirpa Kähkönen: 36 uurnaa. Siltala 2023.
- 22.10. Satu Rämö: Rakel. WSOY 2024.
- 12.11. Markus Nummi: Käräjät. Otava 2024.
Kirsi MuurimäkiSeurakuntapastoriEspoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:050 438 0164kirsi.muurimaki@evl.fi
