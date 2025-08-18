Sanojen voimaa syysiltoihin – kirjailijaillat Kalajärvellä

Miltä tuntuu suru, jota ei osaa sanoa ääneen? Entä salaisuus, joka muuttaa kaiken? Tai rikos, joka koettelee oikeudentuntoa Islannin rannikon varjoissa? Syksyn kirjailijaillat Kalajärven kappelissa tarjoavat vahvoja tarinoita, suuria tunteita ja ainutlaatuisia kohtaamisia kolmen arvostetun kirjailijan kanssa.