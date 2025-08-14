SDP:n Suhonen torppaa karhunkaatoluvilla tapahtuvan kikkailun
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen torppaa karhunkaatoluvilla tapahtuvan hallinnollisen kikkailun, joka estää jälleen karhun metsästyksen. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 4.7.2025 yhteensä 285 karhun kaatamisen 20.8.-31.10.2025.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettanut tänään 14.8.2025 täytäntöönpanokieltoon kaikki tälle metsästyskaudelle myönnetyt 13 karhun metsästyksen poikkeuslupaa. Luvat olisivat oikeuttaneet kaikkiaan 129 karhun pyyntiin.
– Nyt viikkoa ennen metsästyksen alkua tuleekin sitten hallinto-oikeuden täytäntöönpano. Tämä on pienen porukan ilkeilyä, mikä ei johda kestävään karhukannan hallintaan. On muistettava, että 25 vuodessa Suomen karhukanta on kasvanut noin 800 yksilöstä 2 367 yksilöön.
– Etenkin itäisellä kannanhoitoalueella, jonka kiintiö on 180 karhua, ovat metsästäjät hämmentyneitä tästä soutamisesta ja huopaamisesta – varsinaisesta ”karhunsoudusta” asiassa. Tämäkö on nyt sitten oikeaa Itä-Suomi-politiikkaa ja näinkö uudesta laista, tuli torso, kun laillinen metsästys on mahdotonta valitusrumballa, kysyy Suhonen.
– Kyllä liian suuren karhukannan metsästys on nähtävä keinona, jolla liian lähelle ihmisasutuksia ja ihmisiin tottuvat karhut pidetään kannanhoidollisesti alueellisesti hallinnassa, perustelee Suhonen ja muistuttaa, että luvat perustuvat aina suurpetopolitiikkaan ja kannanhoitoon, jolla yritetään välttää ylisuuria tihentymiä.
– Lisäksi on muistettava, että metsästäjät tekevät valtiolle suuren työn, kun antavat suurriistavirka-apua monissa äkillisissä tilanteissa, esimerkiksi onnettomuuksissa kellon aikaan katsomatta, jatkaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
