Jaakko Haarala Retriever Suomen myyntijohtajaksi
Retriever Suomi on nimittänyt Jaakko Haaralan myyntijohtajaksi (Head of Sales). Hän aloittaa tehtävässään 15.8.2025.
Haaralalla on lähes 20 vuoden kokemus B2B-myynnistä ja -johtamisesta nopeasti kasvavissa teknologia- ja mediayhtiöissä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Cisionilla, tekoälypohjaisia sisältöanalyysipalveluja kehittäneessä Leiki Oy:ssä sekä sen ostaneessa kansainvälisessä DoubleVerify-yhtiössä, jossa hän vastasi Pohjoismaiden liiketoiminnan rakentamisesta.
Retriever-konserni yhdistyi Infomedia konserniin kesällä 2024. Ennen yhdistymistä Haarala toimi Infomedia Suomen maajohtajana.
"Jaakon tausta sekä tekoälyratkaisujen kaupallistamisesta että suurasiakkuuksien parissa työskentelystä tekee hänestä juuri oikean henkilön tukemaan Retrieverin kasvua ja strategiaa," kertoo Retriever Suomen toimitusjohtaja Mika Roman.
Haaralan nimitys vahvistaa Retrieverin asemaa mediaseurannan ja -analyysin eturintamassa, erityisesti tekoälyn mahdollisuuksia hyödyntävien ratkaisujen osalta.
"Mediaseuranta ja ympäröivän maailman ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Brändit, organisaatiot ja oikeastaan me kaikki kohtaamme monimutkaisia ilmiöitä ja tarinoita yhä nopeatempoisemmassa mediamaisemassa ja sosiaalisessa mediassa. Odotan todella innolla, että pääsemme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme Retrieverin laajan osaamisen, vahvojen mediasopimusten ja kehittyneen teknologian avulla", Jaakko Haarala toteaa.
Lisätietoa:
Mika Roman, 0400 393 155
Jaakko Haarala, 040 138 4795
Mika RomanToimitusjohtajaPuh:+358 (0)400 393 155mika.roman@retriever.fi
Jaakko HaaralaRetrieverPuh:040 138 4795jaakko.haarala@retriever.fi
Tietoja julkaisijasta
Retriever on Pohjoismaiden johtava mediaseuranta ja -analyysitoimisto. Retriever Suomi Oy on marraskuussa 2016 perustettu yhteisyritys, jonka omistavat Retriever-konserni ja Suomen Tietotoimisto STT.
