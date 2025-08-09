Kokoomuksen Partanen: SDP:lle yrittäjät kelpaavat vain maksamaan laskun
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan Antti Lindtmanin puhe SDP:n puoluejohdon kesäkokouksessa on kuin tuomiopäivän saarna. ”Lindtman vaatii toimia, joilla vahvistetaan yritysten uskoa tulevaisuuteen, mutta samassa hengenvedossa vastustaa kilpailun lisäämistä ja työllistämisen helpottamista. On irvokasta, että Lindtman puhuu pk-yritysten tukemisesta, kun omassa vaihtoehtobudjetissaan SDP maksattaa julkisen sektorin kulutusjuhlat nimenomaan yrittäjillä.”
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin pitämässä puheessa SDP:n puoluejohdon kesäkokouksessa hän kritisoi hallitusta pk-yritysten tilanteesta. Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen pitää Lindtmanin kritiikkiä irvokkaana.
“SDP:n omassa vaihtoehtobudjetissa yrittäjien maksutaakka olisi noussut jopa yli 900€ vuodessa. Kauniiden avauspuheiden jälkeen SDP:lle yrittäjät kelpaavatkin vain maksamaan laskun”, Partanen täräyttää.
Lindtmanin puhe oli edustajan mukaan kuin yhtä suurta valitusvirttä.
”Sosialidemokraattien suurin pelko tuntuu olevan, että Suomen talous kääntyisikin kasvuun, niin paljon he manaavat kurjuutta. Nyt talous näyttää kuitenkin olevan kääntymässä nousuun, kun teollisuuden tilaukset ovat nousseet vuodessa jopa 19,1 prosenttia, ostovoima vahvistuu ja uusista investoinneista kerrotaan lähes viikoittain. Antti Lindtman kuitenkin sitkeästi maalaa kuvaa Suomesta murheen alhona. Eikö Lindtman luota suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan?”
”Tästä pessimismistä kukaan ei hyödy. SDP:n puheet ajavat Suomea vieläkin syvempään suohon”, Partanen huomauttaa.
Lindtman kritisoi voimakkaasti yrittäjille tärkeää hankintalain uudistusta, mitä Partanen pitää yhtenä räikeimmistä osoituksena SDP:n välinpitämättömyydestä etenkin pieniä yrityksiä kohtaan.
”Yrittäjät ovat pitäneet tärkeänä, että hankintalain uudistus viedään läpi suunnitellussa muodossa. Kuntien omien yhtiöiden käyttö on saatava hallintaan ja kuntien kilpailutukset auki pienille ja keskisuurille yrityksille. Uudistuksen seurauksista on levitelty todella yliampuvia väitteitä – suurin hinta tulee siitä, jos tätä uudistusta ei tehdä. Sen hinnan maksavat veronmaksajat ja yritykset”, Partanen paaluttaa.
Partasen mukaan hallitus on toteuttanut lukuisia uudistuksia, joilla yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjien arkea helpotetaan.
”Yksistään yritysten hallinnollisen taakan arvioidaan vähentyneen 120 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus on vienyt läpi paikallisen sopimisen ja muita työmarkkinauudistuksia, joilla työntekijöiden palkkaamista helpotetaan. Myös yritysten verotusta kevennetään kilpailukykyiselle tasolle”, Partanen päättää.
